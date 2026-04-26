Sokak lezzetini mutfağa taşıyın: Evde goralı tarifi

Özellikle tost büfelerinin vazgeçilmezlerinden biri olan goralı, sosis, rus salatası ve turşunun mükemmel uyumuyla dikkat çekiyor. Dışarıda yediğiniz o lezzeti evde yakalamak aslında oldukça kolay. Az malzemeyle kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu tarif, hem pratik hem de oldukça lezzetli.

EVDE GORALI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 adet sandviç ekmeği

8 adet sosis

1 su bardağı rus salatası

6-8 adet kornişon turşu

1 adet küçük kuru soğan (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı ketçap

2 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı tereyağı

GORALI NASIL YAPILIR?

Öncelikle sosisleri haşlayarak ya da tavada hafifçe kızartarak hazırlayın. Sandviç ekmeklerini ortadan ikiye kesin ve iç kısımlarını tereyağı ile hafifçe ısıtın.

Ekmeklerin içine önce sosisleri yerleştirin. Üzerine bolca rus salatası ekleyin. Ardından ince doğranmış kornişon turşuları ve isteğe bağlı olarak piyazlık doğranmış soğanı ilave edin.

Son olarak ketçap ve mayonez gezdirerek