Sonbaharın en sıcak tatlısı: Kestaneli puding tarifi

Sonbaharın serin günlerinde içimizi ısıtan, nefis kestane aromasıyla damakta iz bırakan kestaneli puding, hem pratik hem de şık bir tatlı alternatifi. Klasik puding tarifine küçük bir dokunuşla kestane eklendiğinde ortaya bambaşka bir lezzet çıkıyor.

MALZEMELER

10 adet haşlanmış kestane (veya 200 gram kestane püresi)

3 su bardağı süt

2 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için: rendelenmiş çikolata veya kavrulmuş fındık

YAPILIŞI

Haşlanmış kestaneleri rondodan geçirip püre haline getirin.

Bir tencereye süt, nişasta, un ve şekeri ekleyin; karıştırarak pişirmeye başlayın.

Karışım koyulaşmaya başlayınca kestane püresini ekleyin.

Kıvam aldıktan sonra tereyağı ve vanilini ilave edin, 1-2 dakika daha karıştırın.

Karışımı kaselere paylaştırın, oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında 2 saat dinlendirin.

Servis öncesi üzerine çikolata rendesi veya fındık serpiştirerek sunun.