Sonbaharın en tatlı hali: Balkabaklı tart tarifi

Sonbahar mevsimi, mutfağa tarçın, karanfil ve vanilya kokularını taşıyan tatlarla gelir. Bu lezzetlerin başında da balkabaklı tart gelir. Hem görsel olarak cezbedici hem de lezzet açısından hafif ve aromatik olan bu tatlı, klasik balkabağı tatlısına modern bir dokunuş katmak isteyenler için harika bir alternatiftir. İşte evde kolayca yapabileceğiniz, kıvamı tam tutan balkabaklı tart tarifi...

BALKABAKLI TART TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

125 gram tereyağı (soğuk ve küp küp kesilmiş)

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

2 su bardağı un

1 tutam tuz

İç harcı için:

400 gram haşlanmış balkabağı püresi

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı krema

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı zencefil (isteğe bağlı)

2 adet yumurta

BALKABAKLI TART YAPILIŞI

Geniş bir kapta un, şeker ve tuzu karıştırın.

Soğuk tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla kum gibi olana kadar yoğurun.

Yumurtayı ekleyip kısa süre yoğurarak toparlayın.

Hamuru streç filme sarıp 30 dakika buzdolabında dinlendirin.

Balkabaklarını küçük parçalara ayırın, az suyla haşlayın ve yumuşayınca ezerek püre haline getirin.

Ardından içine şeker, krema, tarçın, zencefil ve yumurtaları ekleyip karıştırın.

Dinlenen hamuru unlanmış tezgahta açın ve tart kalıbına yerleştirin.

Çatal yardımıyla tabanına delikler açın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 10 dakika ön pişirme yapın.

Hazırladığınız balkabaklı karışımı tart tabanına dökün.

180°C’de yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Tart soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpebilir veya bir top vanilyalı dondurma ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!