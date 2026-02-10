Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sosyal medyada viral olan enfes lezzet: Patates görünümlü poğaça tarifi

Sosyal medyada viral olan enfes lezzet: Patates görünümlü poğaça tarifi

10.02.2026 11:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sosyal medyada viral olan enfes lezzet: Patates görünümlü poğaça tarifi

Gerçek patates sanılan görüntüsüyle sosyal medyada viral olan bu poğaça, yumuşacık hamuru ve patates dolgulu içiyle çay saatlerinin yeni yıldızı olmaya aday. İşte, enfes patates görünümlü poğaça tarifi...

Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan patates görünümlü poğaça, hem şekli hem de lezzetiyle klasik poğaça tariflerinden ayrılıyor. Dışı adeta topraktan yeni çıkarılmış patates gibi görünen bu özel tarif, içindeki yumuşak patates dolgusu sayesinde oldukça doyurucudur. İşte, enfes patates görünümlü poğaça tarifi...

Image

PATATES GÖRÜNÜMLÜ POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

Patates poğaça hamuru için:

1,5 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tutam karabiber

3 su bardağı un

Patates poğaça harcı için:

2 adet haşlanmış patates

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

Patates görünümü (toprak kaplama) için:

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı kakao

PATATES GÖRÜNÜMLÜ POĞAÇA YAPILIŞI

Ilık su ve kuru mayayı karıştırarak mayayı aktive edin.

Unu azar azar ekleyin, tuz ve karabiberi ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamuru üzeri kapalı şekilde 30 dakika mayalanmaya bırakın.

Haşlanmış patatesleri tuz ve karabiberle ezin, püre haline getirin.

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Ortasına patatesli harç koyup kapatın ve patates şekli verin.

Un ve kakao karışımına poğaçaları bulayın.

Yağlı kâğıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.

Hafif kızaran patates poğaçalar servise hazır. 

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #patates #Poğaça