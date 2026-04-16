Sri Lanka’nın Sokak Lezzeti: Kottu Roti

Mutfak literatüründe "dünyanın en gürültülü yemeği" olarak tanımlanan Kottu Roti, ismini Tamilce "doğramak" anlamına gelen kelimeden alır. Onu diğer kavurma yemeklerinden ayıran en temel fark, pişirme sırasında iki keskin metal spatulanın sac üzerinde ritmik bir şekilde kullanılarak malzemelerin hem doğranması hem de karıştırılmasıdır.

KOTTU ROTİ TARİFİ

Malzemeler

Temel Yapı:

3-4 adet hazır Roti (veya lavaş/tortilla), şeritler halinde doğranmış

2 adet yumurta

1 adet orta boy soğan (piyazlık doğranmış)

2 diş sarımsak ve 1 tatlı kaşığı taze zencefil (ezilmiş)

1 adet havuç ve bir küçük kase ince kıyılmış lahana

2 adet yeşil sivri biber

Lezzet Bağlayıcılar:

1 su bardağı tavuk veya sebze körisi (kalan bir yemekten artan sos veya taze hazırlanmış yoğun bir köri sosu)

1 yemek kaşığı soya sosu (modern dokunuş için)

Yarım çay kaşığı toz zerdeçal ve pul biber

1 dal taze köri yaprağı (varsa)

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı