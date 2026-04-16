Sri Lanka’nın Sokak Lezzeti: Kottu Roti

Mutfak literatüründe "dünyanın en gürültülü yemeği" olarak tanımlanan Kottu Roti, ismini Tamilce "doğramak" anlamına gelen kelimeden alır. Onu diğer kavurma yemeklerinden ayıran en temel fark, pişirme sırasında iki keskin metal spatulanın sac üzerinde ritmik bir şekilde kullanılarak malzemelerin hem doğranması hem de karıştırılmasıdır.
KOTTU ROTİ TARİFİ
Malzemeler
Temel Yapı:
- 3-4 adet hazır Roti (veya lavaş/tortilla), şeritler halinde doğranmış
- 2 adet yumurta
- 1 adet orta boy soğan (piyazlık doğranmış)
- 2 diş sarımsak ve 1 tatlı kaşığı taze zencefil (ezilmiş)
- 1 adet havuç ve bir küçük kase ince kıyılmış lahana
- 2 adet yeşil sivri biber
Lezzet Bağlayıcılar:
- 1 su bardağı tavuk veya sebze körisi (kalan bir yemekten artan sos veya taze hazırlanmış yoğun bir köri sosu)
- 1 yemek kaşığı soya sosu (modern dokunuş için)
- Yarım çay kaşığı toz zerdeçal ve pul biber
- 1 dal taze köri yaprağı (varsa)
- Kızartmak için sıvı yağ
Yapılışı
- Hazırlık: Roti veya lavaşları üst üste koyup bıçakla ince şeritler, ardından küçük kareler halinde doğrayarak işe başlayın.
- Soteleme: Geniş ve düz bir tavada (veya sacda) yağı kızdırın. Soğan, zencefil, sarımsak ve yeşil biberleri ekleyip kokusu çıkana kadar soteleyin. Ardından havuç ve lahanayı ekleyip sebzeler hafif diri kalacak şekilde çevirmeye devam edin.
- Yumurta Katmanı: Sebzeleri tavanın bir kenarına itin ve boş kalan kısma yumurtaları kırın. Yumurtaları çırparak pişirin ve sebzelerle harmanlayın.
- Ritmik Birleşme: Doğranmış Roti parçalarını tavaya ekleyin. Üzerine yoğun köri sosunu, soya sosunu ve baharatları dökün.
- Doğrama ve Karıştırma: (Evde spatulayla sac sesi çıkaramasanız da) iki spatula yardımıyla malzemeleri tavada sürekli çevirerek ve vuruşlarla parçalayarak iyice birbirine yedirin. Roti parçalarının sosu tamamen emmesi ve hafifçe çıtırlaşması gerekir.
- Final: Taze kişniş veya taze soğanla süsleyerek dumanı üstünde servis yapın.