Tabaklarda bir yakut gibi parlayan: Hibiskus ve baharatlarla kırmızı poşe armut...

Şerbetli tatlıların ağırlığını veya pastaların yoğunluğunu unutun. Kış armutlarının, hibiskus çiçeğinin verdiği doğal kırmızı renkle "yakut" gibi parladığı, tarçın ve yıldız anason kokularının mutfağı sardığı bir sanat eseri...

MALZEMELER

4 adet sert armut

1 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

1 avuç kuru hibiskus (O muhteşem rengin ve mayhoşluğun sırrı)

1 adet çubuk tarçın

2-3 adet yıldız anason (Eğer yoksa karanfil de olur)

1 şerit portakal kabuğu

Servis ve Sunum İçin:

Mascarpone peyniri, kaymak veya bir top vanilyalı dondurma

Ufalanmış Antep fıstığı veya ceviz

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Armutların kabuklarını, saplarını koparmadan soyun. Armutların alt kısmını bıçakla düzleştirin ki tabakta devrilmeden dik durabilsinler.

Tencereye suyu, şekeri, hibiskusu, tarçını, anasonu ve portakal kabuğunu koyun. Kaynamaya başlayıp şeker eriyince altını kısın. Su anında kıpkırmızı olacaktır.

Soyduğunuz armutları bu kırmızı suyun içine yatırın. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte armutlar yumuşayana kadar (yaklaşık 20-30 dakika) pişirin.

Pişme süresinin yarısında armutları suyun içinde nazikçe çevirin ki her yerleri eşit şekilde kırmızı rengi alsın. Bıçağı batırdığınızda tereyağına girer gibi yumuşaksa pişmiş demektir.

Armutları nazikçe tencereden alıp servis tabaklarına dik şekilde yerleştirin. Tencerede kalan kırmızı suyu, yüksek ateşte kaynatarak kıvamlı bir şerbet/sos haline gelene kadar (yaklaşık 10-15 dakika) çektirin. Sos koyulaşıp ağdalaşacaktır.

Tabağa dik koyduğunuz o yakut renkli armudun yanına bir kaşık kaymak (veya dondurma) ekleyin. Hazırladığınız o yoğun, parlak kırmızı sosu armudun tepesinden aşağıya doğru gezdirin.