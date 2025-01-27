Tam kıvamında domates çorbası tarifi

Yayınlanma: 27.01.2025 - 13:34

Güncelleme: 27.01.2025 - 13:34

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi, yazın hafif bir öğün alternatifi olan domates çorbası, her mevsim sofralarımızı süsleyen klasik bir lezzet. Kıvamı tam tutturulmuş, mis gibi kokusuyla iştah açan bu çorba tarifiyle damaklarınızı şenlendirin. İşte tam kıvamında bir domates çorbası yapmak için ihtiyacınız olanlar...

Malzemeler

4 adet orta boy domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

5 su bardağı su (isteğe bağlı: tavuk suyu ya da et suyu)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı süt (isteğe bağlı, daha kremamsı bir kıvam için)

Üzeri İçin

Rendelenmiş kaşar peyniri

Kızarmış ekmek küpleri

Hazırlık Aşamaları

Tereyağı ve Un Kavurma

Bir tencereye tereyağını alın ve eritin. Üzerine unu ekleyerek orta ateşte kavurun. Unun kokusu çıkıp hafifçe sarımsı bir renk aldığında, kavurma işlemini tamamlayın.

Domates ve Salça Ekleyin

Rendelenmiş domatesleri kavrulan una ekleyin. Ardından domates salçasını ilave edin ve karışımı güzelce harmanlayın. Orta ateşte 3-4 dakika kadar pişirin, domateslerin suyunu salıp hafifçe yoğunlaşmasını bekleyin.

Suyunu Ekleyin

Tencereye yavaş yavaş suyu ilave edin ve çırpıcı yardımıyla karıştırın. Bu aşamada tavuk suyu veya et suyu kullanarak çorbanın lezzetini artırabilirsiniz. Kaynamaya bırakın.

Baharatlar ve Kıvam

Çorba kaynamaya başladığında tuz ve karabiberi ekleyin. Eğer çorbanızın kıvamını daha pürüzsüz hale getirmek isterseniz, blenderdan geçirebilirsiniz.

Süt ile Son Dokunuş

Daha kremamsı ve yumuşak bir lezzet elde etmek isterseniz, sütü ekleyin ve karıştırarak birkaç dakika daha pişirin. Bu adım isteğe bağlıdır, ama çorbanın kıvamını mükemmelleştirir.

Servis

Sıcak olarak kaselere paylaştırın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin ve yanında kızarmış ekmek küpleriyle servis edin.