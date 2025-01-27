Osmanlı mutfağının enfes lezzeti: Hurma kebabı tarifi

Yayınlanma: 27.01.2025 - 13:06

Güncelleme: 27.01.2025 - 13:06

Osmanlı mutfağı, tatlı ve tuzlu lezzetlerin uyumunu ustalıkla bir araya getiren tarifleriyle tanınır. Hurma Kebabı, bu zengin mutfak kültürünün en özel örneklerinden biridir. Kuzu eti ve hurmanın harmanlandığı bu tarif, hem şık sunumuyla hem de özgün tadıyla dikkat çeker. Özel günlerinizde sofralarınıza tarih kokan bir lezzet taşımak isterseniz, Hurma Kebabı tam size göre. İşte, Osmanlı saray mutfağından günümüze uzanan bu eşsiz tarifin detayları...

HURMA KEBABI TARİFİ

Malzemeler

500 gram kuzu kuşbaşı eti

1 su bardağı çekirdeksiz hurma

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı bal

1 çay bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)

Birkaç dal taze nane (süsleme için)

Yapılışı