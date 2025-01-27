Osmanlı mutfağının enfes lezzeti: Hurma kebabı tarifi
Osmanlı mutfağının nadide lezzetlerinden biri olan Hurma Kebabı, etin ve hurmanın enfes buluşmasıyla ortaya çıkan eşsiz bir yemektir. Hem gözlere hem de damaklara hitap eden bu kebap, özel sofraların vazgeçilmezi olacak.
Osmanlı mutfağı, tatlı ve tuzlu lezzetlerin uyumunu ustalıkla bir araya getiren tarifleriyle tanınır. Hurma Kebabı, bu zengin mutfak kültürünün en özel örneklerinden biridir. Kuzu eti ve hurmanın harmanlandığı bu tarif, hem şık sunumuyla hem de özgün tadıyla dikkat çeker. Özel günlerinizde sofralarınıza tarih kokan bir lezzet taşımak isterseniz, Hurma Kebabı tam size göre. İşte, Osmanlı saray mutfağından günümüze uzanan bu eşsiz tarifin detayları...
HURMA KEBABI TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram kuzu kuşbaşı eti
- 1 su bardağı çekirdeksiz hurma
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı bal
- 1 çay bardağı sıcak su
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)
- Birkaç dal taze nane (süsleme için)
Yapılışı
- Geniş bir tavada tereyağını ve sıvı yağı ısıtın. Kuşbaşı doğranmış kuzu etlerini ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte kavurun.
- Çekirdeksiz hurmaları sıcak suyla hafifçe yumuşatın. Ardından hurmaları uzunlamasına dilimleyin.
- Kavrulan etlerin üzerine tuz, karabiber ve tarçını ekleyerek karıştırın. İsteğe bağlı olarak nar ekşisini bu aşamada ekleyebilirsiniz.
- Dilimlenmiş hurmaları tavaya ekleyin. Üzerine bal gezdirin ve sıcak suyu ilave ederek karışımı kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
- Hurma Kebabını sıcak servis tabaklarına alın. Üzerine taze nane yaprakları serpiştirerek servis edin.
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