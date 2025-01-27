Kahvaltıların protein bombası: Lokanta usulü kıymalı yumurta tarifi

Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:57

Güncelleme: 27.01.2025 - 09:57

Kahvaltılar, günün en önemli öğünü ve sağlıklı bir başlangıç için vazgeçilmez bir ritüeldir. Kıymalı yumurta, hem kolay hazırlanışı hem de yüksek protein içeriği ile sofraların baş tacı olmaya aday. Özellikle yoğun günlere hazırlanırken, bu besleyici tarif size ihtiyacınız olan enerjiyi sağlayacak.

KIYMALI YUMURTA TARİFİ

Malzemeler

200 gram kıyma

4 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 küçük boy kuru soğan (ince doğranmış)

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı domates salçası (isteğe bağlı)

Birkaç dal taze maydanoz (süsleme için)

Yapılışı