Kahvaltıların protein bombası: Lokanta usulü kıymalı yumurta tarifi
Sabah kahvaltılarında hem pratik hem de doyurucu bir tarif mi arıyorsunuz? Protein değeri yüksek kıymalı yumurta, enerji dolu bir güne başlamanız için mükemmel bir seçenek. İşte bu lezzetin detaylı tarifi!
Kahvaltılar, günün en önemli öğünü ve sağlıklı bir başlangıç için vazgeçilmez bir ritüeldir. Kıymalı yumurta, hem kolay hazırlanışı hem de yüksek protein içeriği ile sofraların baş tacı olmaya aday. Özellikle yoğun günlere hazırlanırken, bu besleyici tarif size ihtiyacınız olan enerjiyi sağlayacak.
KIYMALI YUMURTA TARİFİ
Malzemeler
- 200 gram kıyma
- 4 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 küçük boy kuru soğan (ince doğranmış)
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı domates salçası (isteğe bağlı)
- Birkaç dal taze maydanoz (süsleme için)
Yapılışı
- Bir tavada tereyağını ve zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
- Tavaya kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun. Kıyma eşit şekilde kavrulup hafif renk aldıktan sonra tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. İsteğe bağlı olarak domates salçasını da ilave edip birkaç dakika daha pişirin.
- Kavrulan kıymanın üzerine yumurtaları kırın. Yumurtaların bütün kalmasını isterseniz karıştırmadan pişirin, daha karışık bir kıvam isterseniz hafifçe karıştırarak omlet gibi pişirin.
- Yumurtalar istediğiniz kıvamda piştikten sonra ocağın altını kapatın. Üzerine taze maydanoz serpiştirerek sıcak şekilde servis edin.
- Kıymalı yumurta, hem protein hem de lezzet açısından zengin bir kahvaltılık alternatiftir. Taze ekmek ve bir bardak çay eşliğinde tüketerek güne harika bir başlangıç yapabilirsiniz. Afiyet olsun!
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