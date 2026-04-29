Tam kıvamında enfes lezzet: Kahvaltılık acuka tarifi

Mutfak literatüründe "kahvaltılık sosların şahı" olarak tanımlanan Acuka, kökeni itibarıyla Kafkas mutfağına dayanır ve bölgeden bölgeye ismi veya içeriği (Muhammara gibi) küçük değişiklikler gösterir. Onu sıradan bir salçalı karışımdan ayıran en temel fark, içinde su barındırmaması ve tamamen zeytinyağı ile baharatların koruyucu gücüyle harmanlanmasıdır. Gastronomi dünyasında "raf ömrü en uzun kahvaltılık" olarak bilinen bu reçete, bekledikçe baharatların birbirine geçmesiyle daha da derinleşen bir aroma sunar.
ACUKA TARİFİ
Malzemeler
- 3 yemek kaşığı acı biber salçası (mümkünse ev yapımı)
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 su bardağı ceviz içi (iri dövülmüş, dişe gelmeli)
- 3 diş sarımsak (tuzla ezilmiş)
- Yarım su bardağı sızma zeytinyağı
- 3 yemek kaşığı galeta unu veya ufalanmış bayat ekmek içi (kıvam dengeleyici)
- 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kişniş (isteğe bağlı), 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı karabiber.
Yapılışı
- Domates ve biber salçalarını geniş bir karıştırma kabına alın. Eğer salçanız çok sertse, zeytinyağının bir kısmıyla hafifçe yumuşatın.
- Ezilmiş sarımsakları ve zeytinyağını salçaya ilave edip pürüzsüz bir doku elde edene kadar karıştırın.
- Kimyon, kişniş, pul biber, kekik ve karabiberi ekleyin. Baharatların salçayla özleşmesi için bu aşamada sabırlı olun; kokular iyice yayılmalı.
- Galeta ununu (veya ekmek içini) yavaş yavaş ekleyerek sürülebilir ama çok da cıvık olmayan bir kıvam yakalayın.
- İri parçalar halinde bıraktığınız cevizleri karışıma ekleyin. Cevizlerin yağını salması için fazla ezmeden, sadece homojen bir şekilde dağılacak kadar karıştırın.
- Hazırladığınız acukayı bir cam kavanoza alın. Üzerine çok az zeytinyağı gezdirip kapağını kapatın. En iyi lezzet için buzdolabında bir gece dinlendirin.