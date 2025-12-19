Tam kıvamında lezzet: MasterChef içli köfte tarifi!

Geleneksel sofraların vazgeçilmezi, zahmetli ama lezzetiyle emeğe değen içli köfte için tam ölçülü, püf noktalarıyla klasik tarif...
MALZEMELER
Dış Harcı İçin:
2 su bardağı ince bulgur
1 su bardağı sıcak su
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
(Gerekirse) 1–2 yemek kaşığı su
İç Harcı İçin:
300–350 gr kıyma
2 adet orta boy soğan (ince doğranmış)
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı yenibahar
1 çay kaşığı pul biber
Tuz
1 su bardağı ince çekilmiş ceviz (isteğe bağlı ama çok yakışır)
HAZIRLANIŞI
Tavaya sıvı yağı alın, soğanları kavurun.
Kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar kavurun.
Baharatlar ve tuzu ekleyin.
Ocaktan alın, ceviz ekleyip karıştırın.
Harcı tamamen soğumaya bırakın.
Bulguru geniş bir kaba alın, sıcak suyu ekleyin.
Üzerini kapatıp 10 dakika şişmesini bekleyin.
Salça, tuz, baharatlar, yumurta ve unu ekleyin.
Elinizi ara ara ıslatarak özleşene kadar yoğurun.
Hamur çatlamayacak, ele yapışmayacak kıvamda olmalı.
Cevizden biraz büyük parçalar alın.
Parmakla ortasını açıp ince bir kase şekli verin.
İçine iç harçtan koyun.
Üst kısmını kapatıp oval/sivri uçlu içli köfte formu verin.