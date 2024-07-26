Tam kıvamında vişne reçeli tarifi: Vişne reçelinin şekerlenmemesi için yapılması gereken...

Yayınlanma: 26.07.2024 - 19:37

Güncelleme: 26.07.2024 - 19:37

Vişne mevsimi geldiğinde, mutfaklarınızı enfes bir reçel kokusu sarabilir. Tam kıvamında, lezzeti doruklarda bir vişne reçeli tarifi arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu tarifte, vişne reçelinin şekerlenmemesi için dikkat edilmesi gereken püf noktalarını da bulacaksınız. Kış aylarında sofralarınıza yazın tazeliğini taşımak ve kahvaltılarınızı şenlendirmek için işte tam kıvamında vişne reçeli tarifi!

MALZEMELER

1 kilo vişne

1 kilo toz şeker

1 bardak su (isteğe bağlı, vişne suyu yetersiz gelirse)

Yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı tereyağı veya margarin (isteğe bağlı, köpüklenmeyi önlemek için)

YAPILIŞI

Vişnelerin saplarını ayıklayın ve çekirdeklerini çıkarın.

Çekirdeklerini çıkardığınız vişneleri geniş bir tencereye alın ve üzerine 1 kilo toz şekeri ekleyin.

Vişnelerin suyunu salması için bu şekilde bir gece bekletin.

Ertesi gün, vişneler yeterince su salmamışsa 1 bardak su ekleyebilirsiniz.

Tencereyi orta ateşe koyun ve vişneleri karıştırarak pişirmeye başlayın.

Kaynamaya başladığında altını kısın ve ara ara karıştırarak pişirmeye devam edin.

Reçelin üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla temizleyin.

Reçel kıvam almaya başladığında, tencereye 1 tatlı kaşığı tereyağı veya margarin ekleyin (isteğe bağlı). Bu, reçelin köpüklenmesini engelleyecektir.

Kıvamını kontrol etmek için bir tabağa birkaç damla reçel damlatın ve soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra damlanın akışkanlığına bakarak kıvamını anlayabilirsiniz. Akışkan değilse reçeliniz olmuş demektir.

Reçel kıvamını aldığında, ocağı kapatmadan 5 dakika önce yarım limonun suyunu ekleyin. Bu, reçelin şekerlenmesini engelleyecektir.

Ocağı kapattıktan sonra reçeli oda ısısına gelene kadar bekletin.

Reçel oda sıcaklığına geldikten sonra, temiz ve kuru cam kavanozlara doldurun.

Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatın ve serin, karanlık bir yerde saklayın.

PÜF NOKTALARI

Reçelin içine tereyağı ya da margarin eklemek, reçelinizin köpüklenmesini engelleyecektir.

Reçelin içerisine eklediğiniz limon suyu, şekerlenmesini engelleyecektir.