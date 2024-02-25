İspanya'nın tatlı sırrı: Süt Reçeli tarifi...

Yayınlanma: 25.02.2024 - 17:37

Güncelleme: 25.02.2024 - 17:37

İspanyolca'da "Dulce de Leche" olarak adlandırılan süt reçeli, sadece birkaç malzemeyle hazırlanan ancak zaman alan bir tatlıdır. Yapımı kolay olsa da pişirirken sürekli karıştırmak gerektiği için dikkat ve sabır gerektirir. Dünya çapında yaklaşık 250 yıldır tüketilen bu eşsiz lezzet, günümüzde de popülerliğini korumaktadır ve ülkemizde de geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

Süt reçelinin kökeni Güney Amerika'ya dayanmaktadır. Rivayete göre, Arjantin'deki bir askeri birlik kutlama yaparken ocakta sütü unutur. Uzun süre pişirilen ve karamelize olan bu süt, sonunda enfes bir lezzete dönüşür. Ardından, bu eşsiz tat ülkenin ulusal bir lezzeti haline gelir ve dünyaya yayılır. Bu eşsiz tatlı, damakları şenlendiren ve tatlı krizlerini gideren bir lezzet şöleni sunar. Peki sofralarınıza lezzet katmaya gelen bu reçel nasıl yapılır? İşte, evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz Süt Reçeli tarifi...

SÜT REÇELİ TARİFİ:

Malzemeler:

1 kilogram inek sütü (tam yağlı)

1 su bardağı toz şeker

1 silme çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı:

Sütü ve şekeri derin bir tencereye alarak tencereye alarak kaynatın.

Ara ara karıştırın ki dibi tutmasın.

Kaynamaya başlayınca kabartma tozunu ilave ederek hızlı hızlı karıştırın.

Bu aşamada süt çok kabaracağından derin tencere olması önemlidir.

Daha sonra ara ara karıştırarak pişirmeye devam edin.

Sütün rengi sarıya dönüp, tam olarak boza kıvamına gelince altını kapatıp kavanoza aktarın.

Bu kıvama gelmesi ortalama 45 dakika kadar sürüyor.

Oda sıcaklığına gelen kavanozun kapağını kapatın ve dolaba kaldırın.

Afiyet olsun!