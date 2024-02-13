Ev yapımı çilek reçeli tarifi

Yayınlanma: 13.02.2024 - 15:21

Güncelleme: 13.02.2024 - 15:21

Ev yapımı çilek reçeli, hem kolay hazırlanır hem de evinizi mis gibi kokularla doldurur. İşte size, taze çileklerle hazırlayabileceğiniz, yazın en sevilen tatlılarından biri olan çilek reçeli tarifi....

Malzemeler

1 kg taze çilek

750 gram toz şeker

1 limonun suyu

1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

Hazırlık

İlk olarak çilekleri iyice yıkayın ve saplarını çıkarın. Küçük çilekleri bütün olarak, büyük olanları ise dilimleyerek bir kaba alın.

Şeker ve limon suyunu çileklerin üzerine ekleyin. Eğer vanilya özütü kullanacaksanız, şimdi ekleyin. Malzemeleri güzelce karıştırın ve üzerini örtüp bir gece boyunca buzdolabında dinlendirin.

Ertesi gün, çilek karışımını derin bir tencereye alın. Orta ateşte kaynamaya bırakın.

Karışım kaynamaya başladığında ateşi kısın ve ara sıra karıştırarak yaklaşık 45-60 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Reçelinizi kaynatırken oluşan köpükleri yüzeyinden almayı unutmayın.

Reçel kıvam alıp gözle görülür şekilde yoğunlaştığında ocaktan alın ve sıcakken sterilize edilmiş kavanozlara dökün.

Kavanozların ağzını sıkıca kapatın ve ters çevirerek soğumalarını sağlayın. Soğuduktan sonra tekrar doğru çevirin ve serin, karanlık bir yerde muhafaza edin.