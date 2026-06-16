Tam ölçülü pastane klasiği: Üzeri yanık Fırın Sütlaç tarifi...

Sütlü tatlıların tartışmasız en sevilen, en çok aranan ismi Fırın Sütlaç! Fırında o muazzam kabuğu bağlayan, üzeri hafif yanık ama içi tam kıvamında ve akışkan olan bu geleneksel lezzeti evde pastane usulüyle tutturmak artık çok kolay. Tam ölçüsüyle asla şaşmayan bu tarif, çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak.

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı pirinç

2 su bardağı su (Pirinci haşlamak için)

2 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastası

1 paket vanilya

Yarım çay bardağı su (Nişastayı açmak için)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Pirinçleri nişastası gidene kadar bol suda yıkayın. Derin bir tencereye alıp 2 su bardağı suyla, pirinçler iyice yumuşayıp suyunu çekene kadar orta ateşte haşlayın.

Suyunu çeken pirinçlerin üzerine 1 litre soğuk sütü ilave edin. Ara sıra karıştırarak sütün kaynamasını bekleyin.

Süt kaynamaya başladığında içine toz şekeri ekleyin ve şeker tamamen eriyene kadar karıştırıp 5 dakika daha kaynatın.

Ayrı bir küçük kasede 2 yemek kaşığı nişastayı yarım çay bardağı su ile pürüzsüz olana kadar ezerek açın. Kaynayan sütlaçtan bir kepçe alıp nişastalı suya ekleyerek ılıştırın.

Ilınan nişastalı karışımı yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak tencereye ilave edin. Sütlaç hafifçe koyulaşıp kıvam aldığında vanilyayı ekleyip ocaktan alın.

Hazırladığınız sütlacı ısıya dayanıklı toprak veya cam fırın kaplarına, fırında kabaracağını hesaplayarak üzerlerinde birer parmak boşluk kalacak şekilde paylaştırın.

Sütlaç kaplarını derin bir fırın tepsisine dizin. Tepsinin içine, kapların yarısına gelecek kadar soğuk su doldurun (Bu, sütlaçların fırında kaynayıp kurumasını veya taşmasını engeller). Önceden ısıtılmış 200°C fırının en üst rafında, sadece üst ızgara (grill) ayarında sütlaçların üzeri nar gibi kızarıp hafifçe yanana kadar pişirin.

Fırından dikkatlice çıkardığınız sütlaçları oda sıcaklığına gelene kadar tezgahta bekletin. Ardından buzdolabında iyice soğutarak, dilerseniz üzerine bol fındık veya ceviz kırığı serpiştirerek soğuk servis yapın.