Tam ölçülü tartolet: Masterchef tartolet tarifi...

Hem çay saati sofralarına hem de özel gün tatlılarına çok yakışan tam ölçülü tartolet tarifi...

MALZEMELER

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 adet yumurta sarısı

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilin

1,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Bir tutam tuz

Kreması için:

2 su bardağı süt

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

(İsteğe bağlı) 2 yemek kaşığı labne veya krem peynir (daha pürüzsüz bir kıvam için)

Üzeri için:

Mevsim meyveleri (çilek, kivi, muz, böğürtlen, yaban mersini vb.)

(İsteğe bağlı) Tart jölesi veya 1 yemek kaşığı bal + 1 yemek kaşığı su karışımı (meyveleri parlatmak için)

YAPILIŞI

Tereyağı, pudra şekeri, vanilin ve yumurta sarısını karıştırın.

Unu ve tuzu ekleyip ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru streç filme sarıp 30 dakika buzdolabında dinlendirin.

Hamuru unlu zeminde merdane ile yarım santim kalınlığında açın.

Kalıpların içine yerleştirip tabanlarını çatalla delin.

180°C önceden ısıtılmış fırında 15–20 dakika, hafif kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkarıp tamamen soğutun.

Süt, yumurta sarısı, un, nişasta ve şekeri tencereye alın.

Kısık ateşte koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.

Ocaktan alınca tereyağı ve vanilini ekleyip karıştırın.

Soğuyunca labne eklerseniz kremanız daha hafif ve parlak olur.

Soğuyan tartolet tabanlarına krema doldurun.

Üzerini dilimlenmiş meyvelerle süsleyin.

Parlak görünüm için bal + su karışımını veya tart jölesini meyvelerin üzerine sürün.