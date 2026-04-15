Tane tane lezzet: Tam kıvamında irmik helvası tarifi

Türk mutfağının en sevilen tatlılarından irmik helvası, hem pratik hazırlanışı hem de az malzemeyle ortaya çıkan lezzetiyle öne çıkar. Özellikle özel günlerde ve davet sofralarında sıkça yapılan bu tatlı, doğru teknikle hazırlandığında tane tane ve yumuşak bir kıvama ulaşır.

MALZEMELER

1 su bardağı irmik

1/2 su bardağı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı süt (veya su)

İsteğe bağlı: dolmalık fıstık

YAPILIŞ

Tereyağını ve sıvı yağı tencerede eritin.

İrmiği (ve varsa fıstıkları) ekleyip orta ateşte kavurmaya başlayın.

İrmik altın rengini alana kadar sürekli karıştırarak kavurun.

Ayrı bir kapta süt ve şekeri karıştırın.

Kavrulan irmiğin üzerine yavaşça ekleyin (dikkatli olun, buhar çıkacaktır).

Karıştırarak suyunu çekmesini bekleyin.

Ocağın altını kapatıp üzerini örtün ve 10-15 dakika dinlendirin.

Karıştırıp servis edin.