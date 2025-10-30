Tarçın kokusuyla evinizi saran klasik lezzet: Elmalı turta tarifi

Elmalı turta, Türk mutfağında hem nostaljik hem de her dönem sevilen bir tatlı. Özellikle sonbahar aylarında, fırından çıkan tarçın kokusuyla evi saran bu klasik lezzet, çocukluk anılarını hatırlatır. Hamurunun kıyır dokusu ve içindeki aromatik elma karışımıyla kahve ya da çay yanında mükemmel bir eşlikçidir. İşte evde kolayca yapabileceğiniz, ölçüsü tam, lezzeti garantili elmalı turta tarifi.
ELMALI TURTA TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 yumurta
- Yarım su bardağı pudra şekeri
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- 3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
İç harcı için:
- 4 adet orta boy elma (rendelenmiş)
- 4 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi (isteğe bağlı)
Yapılışı
- İç harcı hazırlayın: Elmaları rendeleyin, tavaya alın. Üzerine toz şekeri ekleyip suyunu çekene kadar orta ateşte pişirin. Ardından tarçını ve ceviz içini ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın.
- Hamuru yoğurun: Derin bir kaba tereyağını, sıvı yağı, yoğurdu, yumurtayı ve pudra şekerini alın. Elinizle karıştırın. Kabartma tozu, vanilin ve unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin.
- Hamuru dinlendirin: Hamuru streç filmle sarın ve 15 dakika buzdolabında dinlendirin.
- Tabanı hazırlayın: Hamurun 3/4’ünü alın, merdane yardımıyla açın. Yağlanmış turta kalıbına ya da kelepçeli kalıba yerleştirin. Kenar kısımlarını hafifçe yukarı doğru kaldırın.
- İç harcı yerleştirin: Soğuyan elmalı harcı hamurun üzerine düzgünce yayın.
- Üst kısmı süsleyin: Kalan hamurdan şeritler kesin ve turtanın üzerine kafes şeklinde yerleştirin.
- Pişirme: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika, üzeri altın sarısı renk alana kadar pişirin.
- Soğutun ve servis edin: Turtayı oda sıcaklığına gelince pudra şekeriyle süsleyin. Dilimleyip servis edin.