Tarçın kokusuyla evinizi saran klasik lezzet: Elmalı turta tarifi

Elmalı turta, Türk mutfağında hem nostaljik hem de her dönem sevilen bir tatlı. Özellikle sonbahar aylarında, fırından çıkan tarçın kokusuyla evi saran bu klasik lezzet, çocukluk anılarını hatırlatır. Hamurunun kıyır dokusu ve içindeki aromatik elma karışımıyla kahve ya da çay yanında mükemmel bir eşlikçidir. İşte evde kolayca yapabileceğiniz, ölçüsü tam, lezzeti garantili elmalı turta tarifi.

ELMALI TURTA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 yumurta

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

4 adet orta boy elma (rendelenmiş)

4 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi (isteğe bağlı)

Yapılışı