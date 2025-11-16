Tatlı krizine enfes çözüm: Beyaz çikolatalı brownie tarifi

Brownie denince akla genellikle bitter çikolatanın yoğun kokusu gelir, ancak beyaz çikolatalı brownie bu algıyı tamamen değiştiriyor. Daha hafif, daha kremamsı ve yumuşacık bir lezzet sunan bu tarif, beyaz çikolatanın tereyağıyla birleşerek oluşturduğu ipeksi kıvam sayesinde tatlı krizlerini şık bir çözüme dönüştürüyor. Hem çay saatlerine hem de özel sofralara yakışan beyaz çikolatalı brownie, pratik hazırlanışıyla mutfakta fazla zaman harcamadan farklı bir tat arayanlar için ideal bir seçenek.

MALZEMELER

200 g beyaz çikolata

100 g tereya ğı

2 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilin

Bir tutam tuz

İsteğe bağlı: File badem, fındık kırığı veya beyaz damla çikolata

NASIL YAPILIR?

Beyaz çikolatayı eritin:

Küçük bir sos tenceresinde tereyağını eritip ocaktan alın. Parçalara böldüğünüz beyaz çikolatayı içine ekleyin. Kalan sıcaklıkla erimesini sağlayın ve pürüzsüz bir kıvam olana kadar karıştırın.

Yumurta ve şekeri çırpın:

Bir karıştırma kabında yumurta ve şekeri 2–3 dakika kadar çırpın. Şeker büyük oranda eriyip karışım hafifçe açılsın.

Islak ve kuru malzemeleri birleştirin:

Eritilmiş beyaz çikolatalı karışımı yumurta–şeker karışımına ekleyin.

Ardından un, vanilin ve bir tutam tuzu eleyerek ilave edin. Spatula ile çok fazla söndürmeden karıştırın.

Eklemeler yapın (isteğe bağlı):

Hamurun içine file badem, fındık kırığı veya beyaz damla çikolata ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.

Pişirme:

20×20 cm’lik kare bir kalıbı yağlayın veya yağlı kâğıt serin.

Karışımı kalıba döküp üzerini düzeltin.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında 20–25 dakika pişirin.