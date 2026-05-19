Tatlı krizine fit çözüm: Çilekli diyet kek tarifi

Tatlı isteğini bastırırken hafif ve dengeli tarifler tercih edenler için çilekli diyet kek, hem pratik hem de lezzetli bir seçenek oluyor. Rafine şekerin azaltıldığı, yumuşacık dokusuyla öne çıkan bu tarif; özellikle çay saatlerinde ve ara öğünlerde gönül rahatlığıyla tüketilebilecek fit tatlılar arasında yer alıyor. İşte enfes çilekli diyet kek tarifi...

ÇİLEKLİ DİYET KEK TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 çay bardağı bal veya doğal tatlandırıcı

1 çay bardağı yoğurt

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı yulaf unu

1/2 su bardağı tam buğday unu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 su bardağı doğranmış çilek

1 çay kaşığı tarçın

ÇİLEKLİ DİYET KEK YAPILIŞI

Yumurtaları ve balı köpük köpük olana kadar çırpın.

Yoğurt ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.

Yulaf unu, tam buğday unu, kabartma tozu, vanilin ve tarçını ekleyin.

Homojen kıvam alan harca doğranmış çilekleri ilave edin.

Karışımı yağlı kağıt serili kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30–35 dakika pişirin.

Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!