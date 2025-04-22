Tatlı krizine pratik çözüm: 3 malzemeli milföy tatlısı

Yayınlanma: 22.04.2025 - 16:35

Güncelleme: 22.04.2025 - 16:35

Canınız tatlı çektiğinde mutfağa girip uzun tariflerle uğraşmak istemiyorsanız, bu tarif tam size göre! Sadece üç malzeme ile hazırlayabileceğiniz milföy tatlısı, hem pratikliğiyle hem de lezzetiyle gönülleri fethediyor. Dışı çıtır, içi yumuşacık bu tatlıyı hazırlamak için ihtiyacınız olan tek şey milföy hamuru, pudra şekeri ve çikolata ya da reçel!

MALZEMELER

6 adet milföy hamuru

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay bardağı çikolata kreması veya reçel

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında yumuşamış milföyleri ortadan ikiye kesin.

Bir katına çikolata veya reçel sürün, diğer katla kapatın.

Üstüne çatalla birkaç delik açın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.

Fırından çıkınca üzerine pudra şekeri serpin ve servis edin.