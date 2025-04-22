Sokak lezzetini evinize yaşayın: Evde simit tarifi

Dışı çıtır, içi yumuşacık… Fırından yeni çıkmış sıcacık simit şimdi mutfağınızda!

Sokak lezzetini evinize yaşayın: Evde simit tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.04.2025 - 11:14

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi, her köşe başında burnumuza mis gibi kokusuyla eşlik eden simit, artık evde kendi ellerinizle hazırlanabilir. Üstelik fırından yeni çıkmış simidin o altın rengi ve çıtırlığını tutturmak sanıldığı kadar zor değil.

MALZEMELER

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı ılık su
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 paket instant maya
  • 4–4,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Üzeri için:

  • 1 çay bardağı pekmez
  • Yarım çay bardağı su
  • Bolca kavrulmuş susam

YAPILIŞI

Süt, su, yağ, şeker ve mayayı yoğurma kabında karıştırın. Ardından tuz ve azar azar un ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp 1 saat mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan bezelere ayırın. Her bezeyi rulo yapıp birbirine dolayarak simit şekli verin.

Simitleri önce pekmezli suya, sonra susama bulayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20–25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.


Etiketler: #Simit #tarif

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