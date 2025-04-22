Renkli sebzelerle pratik bir lezzet şöleni: Sebzeli tavuk sote tarifi

Yayınlanma: 22.04.2025 - 12:13

Güncelleme: 22.04.2025 - 12:13

Hafta içi yoğunluğu içinde hem sağlıklı hem de pratik bir yemek arayışındaysanız, sebzeli tavuk sote tam size göre! Renkli sebzeler ve yumuşacık tavuk parçalarıyla hazırlanan bu yemek, dengeli beslenmek isteyenler için harika bir seçenek. Ayrıca düşük kalorili oluşu sayesinde diyet listelerinde de sıkça yer buluyor. Peki, renkli sebzelerle pratik bir lezzet şöleni olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, nefis sebzeli tavuk sote tarifi...

SEBZELİ TAVUK SOTE TARİFİ

Malzemeler:

500 gram tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet yeşil biber

1 adet sarı biber (isteğe bağlı)

1 adet büyük boy soğan

2 diş sarımsak

1 adet orta boy havuç

1 adet kabak

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber, kekik

Yarım çay bardağı sıcak su

SEBZELİ TAVUK SOTE YAPILIŞI

Öncelikle tavuk göğüslerini küçük küpler halinde doğrayın.

Geniş bir tavaya zeytinyağını ekleyip kızdırın.

Tavukları ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar yüksek ateşte soteleyin.

Hafif kızarınca bir kenara alın.

Soğanı piyazlık, havuç ve kabağı jülyen doğrayın.

Biberleri uzun şeritler halinde kesin.

Sarımsağı ince ince doğrayın.

Aynı tavaya önce soğan ve havucu ekleyin, birkaç dakika kavurun.

Ardından sırasıyla biberleri, sarımsağı ve kabağı ekleyin.

Sebzeler yumuşamaya başlayınca sotelediğiniz tavukları tavaya geri alın.

Domates salçasını da ekleyerek güzelce karıştırın.

Tuz, karabiber, pul biber ve kekik gibi dilediğiniz baharatları ekleyin.

Yarım çay bardağı sıcak suyu ekleyip kapağını kapatın ve 5-6 dakika kısık ateşte pişirin.

Sebzeli tavuk sote, sade pilav ya da bulgur pilavı eşliğinde harika gider.

Yanına yoğurt ya da cacıkla servis ederek besleyici ve dengeli bir öğün elde edebilirsiniz.

Diyet menülerde ise sade bir yeşil salata ile birlikte tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun!