Bulgaristan'ın lezzetli sosu: Lutenitsa tarifi

Yayınlanma: 21.06.2024 - 12:26

Güncelleme: 21.06.2024 - 12:26

Lutenitsa, Balkan mutfağının gözde soslarından biri olup, özellikle Bulgaristan ve Makedonya'da çok popülerdir. Domates, biber, patlıcan ve havucun birleşiminden oluşan bu sos, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar birçok öğünde kullanılabilir. Ekmek üzerine sürülerek, et yemeklerinin yanında veya makarna sosu olarak tüketilebilir. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetli lutenitsa tarifi...

Malzemeler

5 adet kırmızı kapya biber

3 adet patlıcan

4 adet domates

2 adet havuç

2 adet kuru soğan

3-4 diş sarımsak

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Hazırlık Aşaması

Sebzeleri Közleme:

Fırını önceden 200 dereceye ısıtın.

Kırmızı kapya biberleri ve patlıcanları yıkayıp kurulayın.

Fırın tepsisine yerleştirip üzerlerine hafifçe zeytinyağı sürün.

Sebzeleri fırında yaklaşık 30-40 dakika közleyin. Ara sıra çevirerek her tarafının eşit şekilde közlenmesini sağlayın.

Közlenen sebzeleri fırından çıkarıp bir kaba alın ve üzerini streç filmle kapatın. Bu, sebzelerin kabuklarını daha kolay soymanızı sağlayacaktır.

Sebzeleri Hazırlama:

Közlenmiş biberlerin ve patlıcanların kabuklarını soyun, çekirdeklerini çıkarın.

Domatesleri kaynar suya batırıp çıkararak kabuklarını soyun ve doğrayın.

Havuçları soyup rendeleyin.

Kuru soğanları ve sarımsakları doğrayın.

Karışımı Hazırlama:

Büyük bir tencerede zeytinyağını ısıtın.

Doğranmış soğanları ve sarımsakları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Rendelenmiş havuçları ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Soyulmuş ve doğranmış domatesleri ekleyin, karıştırarak pişirin.

Pişirme:

Közlenmiş ve doğranmış biberleri ve patlıcanları tencereye ekleyin.

Sirke, toz şeker, tuz, karabiber ve pul biberi ilave edin.

Karışımı kısık ateşte yaklaşık 1-1.5 saat pişirin. Ara sıra karıştırarak, karışımın dibinin tutmamasını sağlayın ve sos kıvamına gelene kadar pişirin.

Blenderdan Geçirme:

Pişen karışımı bir el blenderı veya mutfak robotu ile püre haline getirin.

Homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Servis ve Saklama

Lutenitsa’yı kavanozlara doldurun ve soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra buzdolabında saklayabilirsiniz. Lutenitsa, buzdolabında birkaç hafta boyunca tazeliğini koruyacaktır.

Püf Noktaları

Lutenitsa’nın lezzetini arttırmak için közlenmiş sebzelerin iyice pişirilmesine dikkat edin.

Közleme işlemi, sebzelerin kabuklarını daha kolay soyabilmenizi ve lezzetlerinin yoğunlaşmasını sağlar.

Karışımı pişirirken sık sık karıştırmayı unutmayın, böylece sosunuzun dibinin tutmasını engellersiniz.