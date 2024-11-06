Tatlı krizlerine çözüm: Tam kıvamında kazandibi tarifi

Yayınlanma: 06.11.2024 - 12:49

Güncelleme: 06.11.2024 - 12:49

Evde kolayca yapabileceğiniz bu tarifi ile tatlınız tam kıvamında olacak ve herkesin favorisi haline gelecek. İşte hem pratik hem de tam ölçülü kazandibi tarifi!

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı pirinç unu

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

2 yemek kaşığı pudra şekeri (tavanın dibini yakmak için)

Yapılışı

Kuru Malzemeleri Karıştırın: Bir tencerede pirinç unu, nişasta ve toz şekeri karıştırın. Üzerine sütü ekleyin ve çırpıcıyla tüm malzemeler pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Kıvamını Elde Edin: Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Karışım koyulaşıp muhallebi kıvamına geldiğinde tereyağını ve vanilini ekleyin, karıştırarak erimesini sağlayın. Muhallebi hazır olunca ocaktan alın.

Karamelize Kısım İçin: Fırın tepsisini hafifçe ıslatın ve üzerine pudra şekerini serpin. Muhallebiyi tepsiye döküp spatula yardımıyla eşit şekilde yayın.

Altını Karamelize Edin: Tepsiyi ocağın üzerine yerleştirip kısık ateşte 5-10 dakika kadar tepsinin altını yakarak karamelize edin. Kenarları hafifçe kızardığında ocağın altını kapatın. Dikkat edin, yanık kokusu gelmemesi için başında beklemek önemlidir.

Soğutma ve Servis: Tatlının soğumasını bekleyin ve buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin. Soğuduktan sonra spatula ile kareler halinde keserek rulo şeklinde servis yapabilirsiniz.