Tatlı krizlerine çözüm: Tam kıvamında kazandibi tarifi
Sütlü tatlıların en sevilenlerinden biri olan kazandibi, pürüzsüz kıvamı ve karamelize edilmiş lezzetiyle her lokmada mutluluk verir.
Evde kolayca yapabileceğiniz bu tarifi ile tatlınız tam kıvamında olacak ve herkesin favorisi haline gelecek. İşte hem pratik hem de tam ölçülü kazandibi tarifi!
Malzemeler
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 3 yemek kaşığı pirinç unu
- 3 yemek kaşığı buğday nişastası
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 paket vanilin
- 2 yemek kaşığı pudra şekeri (tavanın dibini yakmak için)
Yapılışı
Kuru Malzemeleri Karıştırın: Bir tencerede pirinç unu, nişasta ve toz şekeri karıştırın. Üzerine sütü ekleyin ve çırpıcıyla tüm malzemeler pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
Kıvamını Elde Edin: Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Karışım koyulaşıp muhallebi kıvamına geldiğinde tereyağını ve vanilini ekleyin, karıştırarak erimesini sağlayın. Muhallebi hazır olunca ocaktan alın.
Karamelize Kısım İçin: Fırın tepsisini hafifçe ıslatın ve üzerine pudra şekerini serpin. Muhallebiyi tepsiye döküp spatula yardımıyla eşit şekilde yayın.
Altını Karamelize Edin: Tepsiyi ocağın üzerine yerleştirip kısık ateşte 5-10 dakika kadar tepsinin altını yakarak karamelize edin. Kenarları hafifçe kızardığında ocağın altını kapatın. Dikkat edin, yanık kokusu gelmemesi için başında beklemek önemlidir.
Soğutma ve Servis: Tatlının soğumasını bekleyin ve buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin. Soğuduktan sonra spatula ile kareler halinde keserek rulo şeklinde servis yapabilirsiniz.
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