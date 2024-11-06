Evde kolayca hazırlayabileceğiniz kolajen tarifi

Yayınlanma: 06.11.2024 - 10:00

Güncelleme: 06.11.2024 - 10:00

Marketlerde birçok kolajen ürünü bulunsa da, evde hazırlanan doğal kolajen tarifleri sağlıklı ve katkısız bir seçenek sunar. İşte cildinizi ve vücudunuzu içten besleyecek, evde kolayca yapabileceğiniz doğal kolajen tarifi!

Malzemeler

2-3 adet organik kemik (tercihen ilikli kemik)

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı elma sirkesi

2 adet havuç

2-3 dal maydanoz

Su (yaklaşık 1 litre)

Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

Hazırlanışı

Kemikleri Hazırlayın: Kemiklerin üzerinde varsa fazla yağ ve parçaları temizleyin. Lezzet katmak için kemikleri fırında 200°C’de 15-20 dakika kadar kızartabilirsiniz.

Tencereye Alın ve Malzemeleri Ekleyin: Kızaran kemikleri derin bir tencereye alın. Üzerine doğranmış havuç, soğan, sarımsak ve maydanozu ekleyin. Tüm malzemelerin üzerini geçecek kadar su koyun.

Sirkeyi Ekleyin: Kolajen açığa çıkmasını sağlamak için karışıma elma sirkesi ekleyin. Sirke, kemiklerin içerisindeki kolajeni daha iyi açığa çıkarır.

Kısık Ateşte Pişirin: Tencereyi kaynamaya bırakın ve ardından kısık ateşe alın. Karışımı 8-10 saat boyunca kısık ateşte pişirin. Bu sürede kolajen kemiklerden suya geçecektir. Eğer vakit varsa, bu süreyi 24 saate kadar uzatabilirsiniz.

Süzün ve Saklayın: Pişirme süresi tamamlandığında, karışımı süzgeçten geçirin ve sıvıyı bir kaba alın. Hazırladığınız kolajen suyunu buzdolabında saklayabilirsiniz. Soğudukça jelleşecektir; bu, kolajenin yoğun olduğunu gösterir.

Kullanımı ve Faydaları

Bu doğal kolajen suyunu sıcak veya soğuk olarak tüketebilirsiniz. Sabahları aç karnına bir bardak içmek, kolajen alımını artırmanın en etkili yollarından biridir. Ayrıca çorbalarınıza, smoothie'lerinize veya yemeklerinize ekleyebilirsiniz. Haftada 2-3 kez tüketildiğinde cildinizde, saçlarınızda ve tırnaklarınızda gözle görülür fark yaratır.