Tatlı krizlerine enfes çözüm: Muzlu supangle tarifi

Supangle, sütlü ve çikolatalı yapısıyla her yaştan tatlı severin favorileri arasında yer alır. Muz eklendiğinde ise hem lezzeti zenginleşir hem de daha yumuşak ve aromatik bir tatlıya dönüşür. Evde pratik şekilde hazırlanabilen muzlu supangle tarifi, misafir sofralarından akşam tatlılarına kadar her an için ideal bir seçenek sunar. Peki, tatlı krizlerine enfes çözüm olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, leziz muzlu supangle tarifi...

MUZLU SUPANGLE TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

3 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

80 g bitter çikolata

1 yemek kaşığı tereyağı

2 adet olgun muz

MUZLU SUPANGLE YAPILIŞI

Süt, şeker, kakao, un ve nişastayı bir tencereye alın ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak koyu kıvam alana kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra içine vanilin, tereyağı ve küçük parçalara bölünmüş bitter çikolatayı ekleyin.

Karıştırarak çikolatanın erimesini sağlayın.

Muzları çatal yardımıyla püre haline getirin ve supanglenin içine ekleyerek iyice karıştırın.

Tatlıyı kaselere paylaştırın ve oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Üzerini muz dilimleri, çikolata rendesi veya fındıkla süsleyerek servis edin.

Muzlu supangle, soğuk servis edildiğinde çok daha lezzetli olur.

Üzerine bir top vanilyalı dondurma ekleyerek sunumunuzu zenginleştirebilirsiniz.

Afiyet olsun!