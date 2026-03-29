Tatlı krizlerine fit dokunuş: Kinoalı çikolatalı kurabiye tarifi

Tatlıdan vazgeçmeden daha sağlıklı alternatifler denemek isteyenler için kinoalı çikolatalı kurabiye harika bir seçenek sunuyor. Protein ve lif açısından zengin kinoa, klasik kurabiyelere besleyici bir dokunuş katarken, çikolata ile birleştiğinde ortaya hem lezzetli hem de doyurucu bir atıştırmalık çıkıyor. Özellikle ara öğünlerde veya çay saatlerinde gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz bu tarif, pratikliğiyle de öne çıkıyor. İşte, nefis kinoalı çikolatalı kurabiye tarifi...

KİNOALI ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı haşlanmış kinoa

1/2 su bardağı yulaf unu (veya normal un)

1/2 su bardağı damla çikolata

1/3 su bardağı bal veya akçaağaç şurubu

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı hindistancevizi yağı (veya tereyağı)

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı vanilin

Bir tutam tuz

KİNOALI ÇİKOLATALI KURABİYE YAPILIŞI

Haşlanmış kinoayı bir kaba alın ve soğumasını bekleyin.

Üzerine yumurta, bal ve yağı ekleyip karıştırın.

Yulaf unu, kabartma tozu, vanilin ve tuzu ekleyerek homojen bir karışım elde edin.

Damla çikolatayı ilave edip karıştırın.

Hamurdan küçük parçalar alarak yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.

Önceden 180°C ısıtılmış fırında 12-15 dakika pişirin.

Fırından çıktıktan sonra 5 dakika dinlendirip servis edin.

Afiyet olsun!