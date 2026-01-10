Tatlı krizlerine pratik ve leziz çözüm: Damla çikolatalı kek tarifi

Damla çikolatalı kek tarifi, klasik kek tariflerine tatlı bir dokunuş katmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biridir. Pratik hazırlanışı, kolay bulunan malzemeleri ve her yaştan damak zevkine hitap eden lezzetiyle hem evde misafir ağırlarken hem de günlük tüketimde sıkça yapılır. Peki, tatlı krizlerine pratik çözüm olan bu leziz kek nasıl yapılır? İşte, enfes damla çikolatalı kek tarifi...

DAMLA ÇİKOLATALI KEK TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 su bardağı damla çikolata

Damla çikolataları bulamak için:

1 tatlı kaşığı un

DAMLA ÇİKOLATALI KEK YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta, şeker eriyip karışım köpük köpük olana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyerek çırpmaya devam edin.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ilave edin ve spatula ya da mikserin düşük ayarında karıştırın.

Damla çikolataları 1 tatlı kaşığı unla karıştırıp kek harcına ekleyin.

Bu işlem çikolataların dibe çökmesini önler.

Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına harcı dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40–45 dakika pişirin.

Kürdan testiyle pişip pişmediğini kontrol edin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!