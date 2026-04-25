Tatlı krizlerine sağlıklı çözüm: İrmikli yulaflı bar tarifi

İrmikli yulaflı bar tarifi, hem hafif hem de besleyici atıştırmalık arayanların favorisi olmaya aday. Lif açısından zengin yulaf, kıvam veren irmik ve doğal tatlandırıcılarla hazırlanan bu tarif; uzun süre tok tutmasıyla dikkat çeker. Evde kolayca hazırlanabilen bu barlar, kahvaltıda, spor sonrası ara öğünde ya da çay saatinde rahatlıkla tüketilebilir. Üstelik rafine şeker kullanmadan da yapılabilir. İşte, enfes irmikli yulaflı bar tarifi...

İRMİKLİ YULAFLI BAR TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı yulaf ezmesi

1/2 su bardağı irmik

1 adet muz (ezilmiş)

2 yemek kaşığı bal veya pekmez

1/2 su bardağı süt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tarçın

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 su bardağı ceviz veya fındık

2 yemek kaşığı kuru üzüm (isteğe bağlı)

İRMİKLİ YULAFLI BAR YAPILIŞI

Ezilmiş muzu, sütü, sıvı yağı ve balı bir kaba alıp karıştırın.

Yulaf, irmik, tarçın, vanilin ve kabartma tozunu ilave edin.

Ceviz, fındık veya kuru üzümü ekleyerek karıştırın.

Karışımı yağlı kağıt serilmiş kare borcama veya küçük fırın kabına yayın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Ilıdıktan sonra bar şeklinde dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!