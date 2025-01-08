Kahvaltı sofralarına çok yakışan enfes bir Antep lezzeti: Zeytin böreği tarifi

Yayınlanma: 08.01.2025 - 09:33

Güncelleme: 08.01.2025 - 09:33

Lezzetli ve kolay hazırlanan bir tarif arıyorsanız, zeytin böreği tam size göre! Hem pratik malzemelerle yapılabilen hem de kahvaltıdan çay saatine kadar her öğüne uyum sağlayan bu börek, sofralarınıza farklı bir tat katacak. İçindeki zeytin dolgusu ile hem hafif hem de besleyici bir alternatif sunuyor. Peki, enfes bir Antep lezzeti olan bu börek nasıl yapılır? İşte, leziz zeytin böreği tarifi...

ZEYTİN BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Yarım çay bardağı su (gerektikçe ekleyebilirsiniz)

İç harcı için:

1 su bardağı çekirdeksiz siyah veya yeşil zeytin (ince doğranmış)

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

ZEYTİN BÖREĞİ YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabında un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.

Yoğurt, sıvı yağ ve sirkeyi ekleyip karıştırmaya başlayın.

Yavaş yavaş su ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamuru streç filme sararak 15 dakika dinlendirin.

Doğranmış zeytinleri bir kaseye alın.

Üzerine zeytinyağı, pul biber ve kekiği ekleyerek iyice karıştırın.

Hamuru dinlendirdikten sonra unlanmış bir zeminde merdane yardımıyla açın.

Hamuru küçük kareler veya yuvarlak parçalar şeklinde kesin.

Her bir parçanın ortasına hazırladığınız zeytin harcını yerleştirin ve istediğiniz şekilde kapatın (d şeklinde kapatabilir ya da yuvarlayabilirsiniz).

Hazırladığınız börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Sıcak veya ılık olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!