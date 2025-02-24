Tatlıya doyuran enfes lezzet: Bisküvili kabak tatlısı tarifi
Bisküvili kabak tatlısı, hafif ve lezzetli bir tatlı arayanlar için harika bir seçenektir. Peki, tatlıya doyuran bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle bisküvili kabak tatlısı tarifi...
Kabak tatlısı, özellikle kış aylarında sofraları süsleyen geleneksel bir lezzettir. Ancak klasik tariften farklı olarak bisküvi ile zenginleştirilen bu versiyonu, hem dokusuyla hem de lezzetiyle tatlıya modern bir dokunuş katıyor. Üstelik yapımı da oldukça pratiktir. Peki, tatlıya doyuran bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle bisküvili kabak tatlısı tarifi...
BİSKÜVİLİ KABAK TATLISI TARİFİ
Malzemeler:
1 kg balkabağı
1 su bardağı toz şeker
1 paket petibör bisküvi
1 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık
1 paket vanilya
1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
1 paket krem şanti (üzeri için)
1 çay bardağı süt (krem şanti için)
BİSKÜVİLİ KABAK TATLISI YAPILIŞI
Kabakları soyup doğrayın ve geniş bir tencereye alın.
Üzerine toz şekeri ekleyip 1-2 saat kadar bekletin ki kabaklar suyunu salsın.
Ardından kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.
Suyunu tamamen çekmeden ocaktan alın.
Kabakları blender veya çatalla ezerek püre haline getirin.
Püre haline gelen kabakların içine vanilya, tarçın ve dövülmüş ceviz/fındığı ekleyin.
Bisküvileri elinizle ufalayarak karışıma ilave edin ve iyice karıştırın.
Karışımı borcama veya küçük kaselere dökün ve üzerini düzleyin.
Tatlının daha kıvamlı olması için buzdolabında 2-3 saat bekletin.
Krem şantiyi süt ile çırparak kıvam almasını sağlayın.
Soğuyan tatlının üzerine krem şantiyi sürün.
Üzerini ceviz, fındık veya hindistancevizi ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Dilimleyerek veya kuplarda sunabilirsiniz.
Afiyet olsun!
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