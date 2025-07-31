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Tavada lezzet şöleni: Etli fajita

Tavada lezzet şöleni: Etli fajita

31.07.2025 14:49:00
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Haber Merkezi
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Tavada lezzet şöleni: Etli fajita

Dumanı üstünde, baharatlarla harmanlanmış yumuşacık et dilimleri... Rengarenk sebzelerle birleşen etli fajita, hem pratik hem de sofranıza Meksika esintisi getiriyor. Lavaşın arasında lezzet patlaması.

Meksika mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan etli fajita, baharatların aromasıyla harmanlanmış yumuşacık dana eti ve rengarenk sebzeleriyle sofranıza lezzet şöleni getiriyor.

Malzemeler

Et için:

  • 400-500 g dana bonfile veya kontrfile (jülyen doğranmış)
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)
  • Tuz
  • 1 yemek kaşığı soya sosu (isteğe bağlı, lezzeti artırır)
  • Yarım limon suyu

Sebzeler için:

  • 1 kırmızı biber (jülyen doğranmış)
  • 1 yeşil biber
  • 1 sarı biber (isteğe bağlı)
  • 1 büyük soğan (yarım ay doğranmış)
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Servis için:

  • Sıcak lavaş ekmeği veya tortilla

Yapılışı

  1. Etleri bir kaba alın. Zeytinyağı, baharatlar, limon suyu, soya sosu ve sarımsağı ekleyip iyice karıştırın. Üzerini kapatıp buzdolabında en az 30 dakika, vaktiniz varsa 2 saat dinlendirin.
  2. Geniş bir tavada zeytinyağını kızdırın. Soğan ve biberleri yüksek ateşte 3-4 dakika soteleyin. Hafif diri kalmalı. Sebzeleri bir tabağa alın.
  3. Aynı tavaya az yağ ekleyin. Marine ettiğiniz etleri yüksek ateşte suyunu salmadan, renk alana kadar soteleyin. (2-3 dakikada pişer, çok kurutmamaya dikkat edin.)
  4. Sotelenmiş biber ve soğanı tekrar tavaya alın, etle birlikte 1-2 dakika daha çevirin.
  5. Sıcak lavaşlara etli sebzeli karışımdan koyun. Üzerine isteğe göre yoğurt, avokado dilimleri, peynir veya salsa sos ekleyerek servis yapın.
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