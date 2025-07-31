Tavada lezzet şöleni: Etli fajita

Meksika mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan etli fajita, baharatların aromasıyla harmanlanmış yumuşacık dana eti ve rengarenk sebzeleriyle sofranıza lezzet şöleni getiriyor.
Malzemeler
Et için:
- 400-500 g dana bonfile veya kontrfile (jülyen doğranmış)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- Tuz
- 1 yemek kaşığı soya sosu (isteğe bağlı, lezzeti artırır)
- Yarım limon suyu
Sebzeler için:
- 1 kırmızı biber (jülyen doğranmış)
- 1 yeşil biber
- 1 sarı biber (isteğe bağlı)
- 1 büyük soğan (yarım ay doğranmış)
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Servis için:
- Sıcak lavaş ekmeği veya tortilla
Yapılışı
- Etleri bir kaba alın. Zeytinyağı, baharatlar, limon suyu, soya sosu ve sarımsağı ekleyip iyice karıştırın. Üzerini kapatıp buzdolabında en az 30 dakika, vaktiniz varsa 2 saat dinlendirin.
- Geniş bir tavada zeytinyağını kızdırın. Soğan ve biberleri yüksek ateşte 3-4 dakika soteleyin. Hafif diri kalmalı. Sebzeleri bir tabağa alın.
- Aynı tavaya az yağ ekleyin. Marine ettiğiniz etleri yüksek ateşte suyunu salmadan, renk alana kadar soteleyin. (2-3 dakikada pişer, çok kurutmamaya dikkat edin.)
- Sotelenmiş biber ve soğanı tekrar tavaya alın, etle birlikte 1-2 dakika daha çevirin.
- Sıcak lavaşlara etli sebzeli karışımdan koyun. Üzerine isteğe göre yoğurt, avokado dilimleri, peynir veya salsa sos ekleyerek servis yapın.