Tavada lezzet şöleni: Etli fajita

Meksika mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan etli fajita, baharatların aromasıyla harmanlanmış yumuşacık dana eti ve rengarenk sebzeleriyle sofranıza lezzet şöleni getiriyor.

Malzemeler

Et için:

400-500 g dana bonfile veya kontrfile (jülyen doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz

1 yemek kaşığı soya sosu (isteğe bağlı, lezzeti artırır)

Yarım limon suyu

Sebzeler için:

1 kırmızı biber (jülyen doğranmış)

1 yeşil biber

1 sarı biber (isteğe bağlı)

1 büyük soğan (yarım ay doğranmış)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Servis için:

Sıcak lavaş ekmeği veya tortilla

Yapılışı