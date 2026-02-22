Tavadan tabağa 5 dakikada: Kusursuz Fransız omletin sırrı

Fransız omlet, malzemeden çok teknikle öne çıkan bir tarif. Yüksek ateşte kızartılan klasik omletin aksine, düşük–orta ateşte yavaşça pişirilir ve içi tamamen kurumadan katlanarak servis edilir. Kahvaltı sofralarına şıklık katmak ya da pratik ama etkileyici bir öğün hazırlamak isteyenler için ideal bir seçenek.

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Beyaz biber (isteğe bağlı)

İnce kıyılmış maydanoz veya frenk soğanı (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Yumurtaları bir kaseye kırın ve çatal ya da çırpıcıyla tamamen homojen olana kadar çırpın. Köpürtmemeye özen gösterin.

Yapışmaz bir tavayı orta-düşük ateşte ısıtın ve tereyağını eritin.

Yumurtayı tavaya dökün ve spatula ile sürekli karıştırarak küçük kıvamlı parçalar oluşmasını sağlayın.

Yumurta büyük ölçüde pişmiş ama üst yüzeyi hâlâ hafif nemliyken karıştırmayı bırakın.

Spatula yardımıyla omleti bir kenarından ortaya doğru katlayın ve rulo formu verin.

Tavayı hafif eğerek omleti tabağa kaydırın.