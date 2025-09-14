Tavuk köftesi tarifi

Kırmızı et sevmeyenler ya da daha hafif bir köfte alternatifi arayanlar için tavuk köftesi, hem pratik hem de lezzetli bir seçenek. İster ana yemek olarak ister sandviç ekmeği içinde atıştırmalık olarak servis edebileceğiniz bu tarif, yumuşacık dokusu ve baharatlı aromasıyla sofraların yıldızı oluyor.

MALZEMELER

500 g tavuk kıyması

1 adet orta boy kuru soğan (rendelenmiş, suyu sıkılmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet yumurta

½ su bardağı galeta unu

1 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı (pişirmek için)

HAZIRLANIŞI

Derin bir kaba tavuk kıyması, rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta, galeta unu, baharatlar ve maydanozu ekleyin.

Tüm malzemeleri yoğurarak homojen bir kıvam elde edin.

Köfte harcını 15-20 dakika buzdolabında dinlendirin.

Ardından elinizi hafifçe ıslatarak küçük köfteler şekillendirin.

Geniş bir tavayı ısıtın ve az zeytinyağı ekleyin.

Köfteleri tavada önlü arkalı kızarana kadar pişirin. (Dilerseniz 180°C fırında 20 dakika da pişirebilirsiniz.)

PÜF NOKTALARI

Köfte harcını yoğurduktan sonra mutlaka dinlendirin; bu hem baharatların aromalarını yayar hem de köftelerin dağılmasını önler.

Daha sulu ve yumuşak köfteler için galeta unu yerine bir dilim bayat ekmeği ıslatıp kullanabilirsiniz.

Baharat miktarını damak zevkinize göre artırabilir, köftelere rende kaşar peyniri ekleyerek daha farklı bir lezzet elde edebilirsiniz.