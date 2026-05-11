Tayland ve Pers esintilerinin buluşması: Massaman Köri tarifi

Mutfak literatüründe "köri dünyasının en aristokrat üyesi" olarak tanımlanan Massaman, 17. yüzyılda Ayutthaya Sarayı’na gelen Persli tüccarların ve güneydeki Müslüman toplulukların etkisiyle doğmuştur. Onu diğer keskin, acı ve taze Tayland körilerinden (yeşil veya kırmızı köri) ayıran en temel fark; kişniş tohumu, kimyon, karanfil, kakule ve tarçın gibi kuru baharatların başrolde olmasıdır.

MASSAMAN KÖRİ TARİFİ

Malzemeler

500 gram kuşbaşı doğranmış dana eti (tercihen gerdan veya incik) veya tavuk but

1 kutu tam yağlı hindistan cevizi sütü (400 ml, konserve)

3 yemek kaşığı hazır Massaman köri ezmesi (Massaman Curry Paste)

2 adet orta boy patates (soyulmuş, iri küpler halinde doğranmış)

1 adet orta boy kuru soğan (piyazlık veya iri dilimler halinde doğranmış)

Yarım su bardağı kavrulmuş tuzsuz yer fıstığı

1 adet çubuk tarçın

2 adet yıldız anason

3-4 adet kakule kapsülü (hafifçe çatlatılmış)

2 yemek kaşığı balık sosu (Fish Sauce - tuzluluk ve derinlik için)

2 yemek kaşığı demirhindi (Tamarind) ezmesi veya 1 yemek kaşığı taze limon suyu (ekşilik için)

1 yemek kaşığı palmiye şekeri veya esmer şeker (tatlılık dengesi için)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı