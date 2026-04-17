Tek tepside sağlık şöleni: Fırında sebzeli limonlu somon tarifi...

Deniz mahsullerini pişirirken en büyük çekincemiz evde kalan o ağır koku ve bulaşıktır. Ancak fırın kağıdının içinde kendi buharıyla, sebzelerin aromasıyla pişen somon, hem yumuşacık kalıyor hem de hiçbir etraf kirliliği yaratmıyor. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

2 dilim somon fileto (Kılçıksız)

10-12 adet taze kuşkonmaz (veya iri doğranmış brokoli)

1 adet ince dilimlenmiş limon

6-7 adet çeri domates

Sihirli Marinasyon İçin:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber, 1 çay kaşığı tuz

Yarım limonun suyu

ADIM ADIM TARİF

Küçük bir kasede zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, limon suyu, tuz ve karabiberi iyice çırpın.

Fırın tepsisine yağlı kağıdı serin. Tepsinin ortasına somon filetolarını yerleştirin. Somonların kenarlarına kuşkonmazları ve ikiye böldüğünüz çeri domatesleri dizin.

Hazırladığınız sarımsaklı zeytinyağlı sosu, fırçayla hem somonların hem de sebzelerin üzerine bolca sürün. Somonların üzerine birer ince dilim limon yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, somonun rengi dönüp sebzeler hafifçe kızarana dek (yaklaşık 15-20 dakika) pişirin. Somonu çok kurutmamak için süreyi kontrol altında tutun.

Fırından çıkar çıkmaz, sebzelerin üzerinden akan o lezzetli suyuyla birlikte sıcak olarak servis yapın.