Tek tepside sağlık ve lezzet: Fırında tavuklu güveç tarifi

Kış sofralarının vazgeçilmezi, yaz akşamlarının hafif ama doyurucu seçeneği: Fırında tavuklu sebze güveç. Tek tepside pişen bu tarif, mutfağı kirletmeden sizi şef gibi hissettirecek.
FIRINDA TAVUKLU GÜVEÇ TARİFİ
Malzemeler
- 600 gr kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü veya but eti
- 2 adet orta boy patates
- 1 adet büyük havuç
- 1 adet kabak
- 1 adet kırmızı kapya biber
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
- 1 su bardağı sıcak su
Yapılışı
- Patates, havuç ve kabağı orta kalınlıkta halka ya da küp şeklinde doğrayın. Soğanı yarım ay şeklinde, biberi jülyen doğrayın. Sarımsakları ince ince kıyın.
- Kuşbaşı doğranmış tavukları geniş bir kasede zeytinyağı, tuz, karabiber, kekik ve salçayla harmanlayarak 10 dakika marine edin.
- Tüm sebzeleri ve tavukları büyük bir fırın kabına alın. Üzerine sıcak suyu dökün. Baharatları serpin ve tüm malzemeyi güzelce karıştırın.
- Önceden ısıtılmış 190°C fırında üstü kapalı olarak 35 dakika, ardından kapağını açarak 10-15 dakika daha pişirin. Sebzeler yumuşayıp tavuklar kızarana kadar kontrollü pişirin.