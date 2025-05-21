Tek tepside sağlık ve lezzet: Fırında tavuklu güveç tarifi

Protein, lif ve vitamin açısından zengin bu tarif, hem göze hem mideye hitap ediyor. Fırında pişmesiyle hafifleşen tavuk güveç, tek tencerede hem pratiklik hem doyuruculuk sunuyor.

Kış sofralarının vazgeçilmezi, yaz akşamlarının hafif ama doyurucu seçeneği: Fırında tavuklu sebze güveç. Tek tepside pişen bu tarif, mutfağı kirletmeden sizi şef gibi hissettirecek. FIRINDA TAVUKLU GÜVEÇ TARİFİ Malzemeler 600 gr kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü veya but eti

2 adet orta boy patates

1 adet büyük havuç

1 adet kabak

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 su bardağı sıcak su Yapılışı Patates, havuç ve kabağı orta kalınlıkta halka ya da küp şeklinde doğrayın. Soğanı yarım ay şeklinde, biberi jülyen doğrayın. Sarımsakları ince ince kıyın. Kuşbaşı doğranmış tavukları geniş bir kasede zeytinyağı, tuz, karabiber, kekik ve salçayla harmanlayarak 10 dakika marine edin. Tüm sebzeleri ve tavukları büyük bir fırın kabına alın. Üzerine sıcak suyu dökün. Baharatları serpin ve tüm malzemeyi güzelce karıştırın. Önceden ısıtılmış 190°C fırında üstü kapalı olarak 35 dakika, ardından kapağını açarak 10-15 dakika daha pişirin. Sebzeler yumuşayıp tavuklar kızarana kadar kontrollü pişirin.