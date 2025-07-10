Trakya'dan sofralarınıza enfes lezzet: Peynir tatlısı tarifi

Peynir tatlısı, Anadolu'nun yerel peynirlerinden ilham alınarak yapılan, özellikle Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir çevresinde sıklıkla karşılaşılan bir lezzettir. Taze tuzsuz peynirin irmik ve yumurtayla yoğrulup fırında pişirildiği bu tatlı, ardından şerbetle buluşarak ağızda dağılan kıvamına kavuşur. Osmanlı’dan kalma bu tarif, hem hafifliği hem de karakteristik aromasıyla Ramazan sofralarında ya da bayramlarda sıkça yer alır.

PEYNİR TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

Hamur için:

500 gram tuzsuz lor peyniri (veya tatlı çökelek)

1 su bardağı irmik

2 adet yumurta

1 çay kaşığı karbonat

Şerbet için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Yapılışı: