Trakya'dan sofralarınıza enfes lezzet: Peynir tatlısı tarifi

Peynir tatlısı, Anadolu'nun yerel peynirlerinden ilham alınarak yapılan, özellikle Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir çevresinde sıklıkla karşılaşılan bir lezzettir. Taze tuzsuz peynirin irmik ve yumurtayla yoğrulup fırında pişirildiği bu tatlı, ardından şerbetle buluşarak ağızda dağılan kıvamına kavuşur. Osmanlı’dan kalma bu tarif, hem hafifliği hem de karakteristik aromasıyla Ramazan sofralarında ya da bayramlarda sıkça yer alır.
PEYNİR TATLISI TARİFİ
Malzemeler:
Hamur için:
- 500 gram tuzsuz lor peyniri (veya tatlı çökelek)
- 1 su bardağı irmik
- 2 adet yumurta
- 1 çay kaşığı karbonat
Şerbet için:
- 2 su bardağı toz şeker
- 2 su bardağı su
- Birkaç damla limon suyu
Yapılışı:
- Hamuru hazırlayın: Lor peynirini bir kaba alın, çatalla iyice ezin. Üzerine irmik, yumurta ve karbonatı ekleyin. Ele yapışmayan, yoğrulabilir bir hamur elde edene kadar yoğurun.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve hafifçe yassılaştırın. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar, yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
- Şerbeti hazırlayın: Şeker ve suyu tencereye alın, kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kısık ateşte kaynatın. Limon suyunu ekleyip 2 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.
- Fırından çıkan tatlılar sıcakken, ılımış şerbeti üzerlerine gezdirin. Şerbeti çekmeleri için 1-2 saat dinlendirin.
- Üzerine isteğe bağlı olarak toz Antep fıstığı veya hindistan cevizi serpip servis edebilirsiniz.