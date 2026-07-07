Trakya mutfağının sabah lezzeti: Sütlü biber kavurması tarifi

Mutfak literatüründe Balkan göçmenlerinin kahvaltı sofralarına kazandırdığı en asil ve mütevazı tariflerden biri Sütlü Biber Kavurmasıdır. Yapı olarak Fransızların velouté veya beşamel bazlı sos disiplinlerini andırsa da, hazırlanış tekniği çok daha pratiktir. Bu tarifi benzersiz kılan şey; biberlerin acımsı ve ferahlatıcı tadının, sütün tatlımsı yağ dokusu ve unun kavruk aromasıyla kurduğu muazzam dengedir. Az malzemeyle dakikalar içinde hazırlanan bu yemek, ekmek bandırmalık sos kıvamıyla kahvaltıların gizli başyapıtıdır.

SÜTLÜ BİBER KAVURMASI TARİFİ

Malzemeler

Gövde ve Biber Tabanı İçin:

500 gram tatlı kıl biber veya ince köy biberi (isteğe bağlı olarak birkaç adet acı biber de eklenebilir)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ (tereyağının yanmasını önlemek için)

İpeksi Süt Sosu İçin:

1.5 yemek kaşığı tepeleme un

1.5 su bardağı soğuk süt (oda sıcaklığında da olabilir)

Tuz

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber (tereyağında kızdırılmış) veya ufalanmış beyaz peynir

Yapılışı