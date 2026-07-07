Trakya mutfağının sabah lezzeti: Sütlü biber kavurması tarifi

Mutfak literatüründe Balkan göçmenlerinin kahvaltı sofralarına kazandırdığı en asil ve mütevazı tariflerden biri Sütlü Biber Kavurmasıdır. Yapı olarak Fransızların velouté veya beşamel bazlı sos disiplinlerini andırsa da, hazırlanış tekniği çok daha pratiktir. Bu tarifi benzersiz kılan şey; biberlerin acımsı ve ferahlatıcı tadının, sütün tatlımsı yağ dokusu ve unun kavruk aromasıyla kurduğu muazzam dengedir. Az malzemeyle dakikalar içinde hazırlanan bu yemek, ekmek bandırmalık sos kıvamıyla kahvaltıların gizli başyapıtıdır.
SÜTLÜ BİBER KAVURMASI TARİFİ
Malzemeler
Gövde ve Biber Tabanı İçin:
- 500 gram tatlı kıl biber veya ince köy biberi (isteğe bağlı olarak birkaç adet acı biber de eklenebilir)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ (tereyağının yanmasını önlemek için)
İpeksi Süt Sosu İçin:
- 1.5 yemek kaşığı tepeleme un
- 1.5 su bardağı soğuk süt (oda sıcaklığında da olabilir)
- Tuz
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber (tereyağında kızdırılmış) veya ufalanmış beyaz peynir
Yapılışı
- Biberleri bol suda yıkayıp kurulayın. Sap kısımlarını kesin ve çekirdeklerini çok fazla hırpalamadan temizleyin. Biberleri yaklaşık 2-3 santim uzunluğunda lokmalık şeritler halinde doğrayın.
- Geniş bir tavaya tereyağını ve sıvı yağı alın. Yağ eriyip hafifçe kızdığında doğradığınız biberleri tavaya cömertçe bırakın. Biberlerin kabukları hafifçe renk değiştirene ve yumuşayana kadar orta ateşte yaklaşık 5-6 dakika boyunca ara sıra karıştırarak soteleyin.
- Yumuşayan biberleri tavanın bir kenarına doğru çekin. Tavanın boş kalan tabanına unun tamamını ekleyin. Unun çiğ kokusu gidene ve hafif kavruk, kuruyemişsi bir aroma yayılana kadar yaklaşık 1-2 dakika boyunca sadece unu kendi içinde kavurun. Ardından unu biberlerle harmanlayın.
- Ocağın altını kısık konuma getirin. Unun topaklanmasını önlemek için sütü azar azar eklerken aynı zamanda tahta kaşıkla hızlıca ve sürekli olarak karıştırın. Un, sütü gördüğü an hızla kıvam alıp şişecektir.
- Sütün tamamını ekledikten sonra tuzu ilave edin. Sos, biberlerin arasında fokurdayıp boza kıvamında, ipeksi ve pürüzsüz bir gövdeye ulaşana kadar kısık ateşte 3-4 dakika daha karıştırarak pişirin.
- Sos tamamen kıvam alıp biberleri kapladığında ocağın altını kapatın.