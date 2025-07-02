Trakya'nın geleneksel lezzeti: Simit tatlısı tarifi

Trakya mutfağında özel günlerin geleneksel tatlısı olan simit tatlısı, irmikle hazırlanan hamurun halka şekline getirilip kızartılması ve ardından şerbete batırılmasıyla hazırlanır. Adını hem simit formundan hem de üzerindeki çıtır susamlarından alan bu tatlı, köy düğünlerinde, bayram sofralarında ve kalabalık misafirliklerde sıkça tercih edilir.

MALZEMELER

Hamur için:

2 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 yumurta

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Bulamak için:

Kavrulmuş susam (isteğe bağlı)

Şerbet için:

2,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

HAZIRLANIŞI

1. Şerbeti Hazırlayın:

Şeker ve suyu bir tencereye alın. Kaynamaya başladıktan sonra 8-10 dakika kaynatın, birkaç damla limon suyu ekleyin. Soğumaya bırakın.

2. Hamuru Yoğurun:

İrmik, un, yoğurt, sıvı yağ, yumurta ve kabartma tozunu karıştırın. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur elde edin.

3. Şekil Verin:

Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parmak kalınlığında uzun rulolar yapın. Uçlarını birleştirip halka şekli verin. İsterseniz susama batırın.

4. Kızartın:

Derin yağda altın sarısı olana dek kızartın. Fazla yağını süzmek için kağıt havluya alın.

5. Şerbete Batırın:

Kızaran sıcak simitleri soğuk şerbete batırın. Şerbette 1-2 dakika beklettikten sonra servis tabağına alın.



