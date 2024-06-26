Trakya'dan gelen yaz aylarında içinizi serinletecek lezzet: Hardaliye tarifi...

Yayınlanma: 26.06.2024 - 22:32

Güncelleme: 26.06.2024 - 22:32

Kırklareli mutfağına özgü olan hardaliye, siyah üzümlerden elde edilen bir içecektir. Bu içecek, mikropların neden olduğu hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir ve yaşlanma etkilerini azaltıcı özelliklere sahiptir. Sadece dört malzeme ile hazırlanabilen hardaliye, kalsiyum ve potasyum gibi önemli mineraller açısından da zengindir. Peki, yaz aylarında içinizi serinletecek bu içecek nasıl yapılır? İşte hardaliye tarifi...

HARDALİYE TARİFİ

Malzemeler:

1 kilogram siyah üzüm

Yarım çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı siyah hardal tohumu

1 tatlı kaşığı şeker

HARDALİYE YAPILIŞI

İlk olarak üzümleri bol suyla güzelce yıkayın.

Yıkama işleminin ardından üzümleri mutfak robotundan geçirin.

Elde ettiğiniz karışımın suyunu süzerek bir kavanoza alın.

Hardal tohumunu sahanda döverek toz haline getirin.

Dövdüğünüz tohumları kavanozdaki üzüm suyunun içerisine ekleyin.

Daha sonra tuz ve şekerini ekleyerek karıştırın.

Kavanozun kapağını hava almayacak şekilde kapatın.

Kavanozun dış kısmını kağıt ile sardıktan sonra siyah bir poşetin içerisine koyun.

Kavanozu poşetle birlikte serin ve karanlık bir ortama yerleştirin ve 10 gün bekletin.

10 günün sonunda ev yapımı hardaliyeyi buz ile birlikte servis edip tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun!