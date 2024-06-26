Sokak lezzetlerinin en güzeli: Islak hamburger tarifi...
İstanbul'un sokak lezzetlerinden biri olan ve herkesin favorisi haline gelen ıslak hamburgeri artık evinizde de kolayca hazırlayabilirsiniz. Bu lezzetli atıştırmalık, yumuşak ekmeği ve sulu köftesiyle öne çıkar.
Ev yapımı ıslak hamburger tarifi ile mutfakta keyifli anlar yaşayabilir, sevdiklerinize lezzetli bir sürpriz yapabilirsiniz. Özel sosu, lezzetli köftesi ve hafifliğiyle çok sevilen ıslak hamburgeri istediğiniz her zaman yapabilirsiniz. Peki, sokak lezzetlerinin en güzeli olan bu tarif nasıl yapılır? İşte ıslak hamburger tarifi...
ISLAK HAMBURGER TARİFİ
Malzemeler:
Hamburger için:
400 gram orta yağlı dana kıyma
1 adet orta boy kuru soğan (robotta çekilmiş)
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı galeta unu
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
6 adet hamburger ekmeği
Sosu için:
3 yemek kaşığı sıvı yağ
3 diş sarımsak
1,5 su bardağı domates püresi
3 yemek kaşığı ketçap
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber (silme)
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı toz şeker (arzuya göre)
ISLAK HAMBURGER YAPILIŞI
Hamburger köftesi için karıştırma kabında 400 gr orta yağlı dana kıyma, 1 adet robottan geçirilmiş soğan, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı galeta unu, 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberle birlikte iyice yoğurun.
Üzerini kapatıp köfte harcını yarım saat buzdolabında dinlendirin.
Dinlenen köfte harcından eşit parçalar alıp hamburger ekmeğinizin büyüküğünde köfteler hazırlayın.
3 yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte 3 diş sarımsağı 2 dakika kadar kavurun.
1,5 su bardağı domates püresi, 3 yemek kaşığı ketçap, 1'er çay kaşığı tuz, karabiber ve 1 su bardağı suyu da tencereye ilave edip sosu güzelce kaynatın.
Sosunuz yeterince şekerli değilse 1 tatlı kaşığı kadar şeker de ilave edebilirsiniz.
Sos pişerken köfteleri de ısıtılmış tavada arkalı önlü pişirin.
Sos piştikten sonra ekmeklerin iç kısımlarını sosa batırın ve buhar aparatı koyduğunuz tencereye yerleştirip köfteyle birleştirin.
Kalan sosu fırça yardımıyla hamburger ekmeğine yedirin.
Üzerlerini fırın kağıdıyla kapatıp yumuşayana kadar; yaklaşık 6 dakika pişirin.
Pişirdikten sonra sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!
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