Hazırları aratmayan lezzet: İçi yumuşacık dışı kıtır kıtır tam kıvamında çikolata parçacıklı cookie tarifi!

Yayınlanma: 26.06.2024 - 14:41

Güncelleme: 26.06.2024 - 14:41

Dışarda satılan çikolatalı cookieleri aratmayacak bir tarif... Dışı kıtır kıtır, içi ise yumuşacık olan bu enfes cookieler, evde kolayca yapabileceğiniz mükemmel bir atıştırmalık. Çikolatanın yoğun tadıyla damaklarda iz bırakacak bu cookieler, hem çocukların hem de büyüklerin favorisi olacak. İşte, adım adım bu lezzeti yakalayabileceğiniz pratik ve lezzetli cookie tarifi...

MALZEMELER

1 su bardağı (200 gram) tereyağı, oda sıcaklığında

1 su bardağı (200 gram) esmer şeker

1/2 su bardağı (100 gram) beyaz şeker

2 adet büyük yumurta

2 çay kaşığı vanilya özütü

2 1/2 su bardağı (320 gram) un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

1/2 çay kaşığı tuz

2 su bardağı (350 gram) bol bol damla çikolata veya iri doğranmış çikolata parçaları

YAPILIŞI

Fırını 175°C sıcaklığa ısıtın ve fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.

Büyük bir kasede, tereyağını, esmer şekeri ve beyaz şekeri krema kıvamına gelene kadar yaklaşık 2-3 dakika boyunca mikserle çırpın.

Yumurtaları teker teker ekleyin, her eklemeden sonra iyice çırpın. Ardından vanilya özütünü ekleyin ve karıştırın.

Ayrı bir kasede, unu, kabartma tozunu, karbonatı ve tuzu karıştırın.

Kuru malzemeleri yavaş yavaş ıslak karışıma ekleyin ve düşük hızda karıştırarak hamur haline getirin.

Damla çikolata veya iri doğranmış çikolata parçalarını hamura ekleyin ve spatula ile nazikçe karıştırın.

Hamurdan yemek kaşığı büyüklüğünde parçalar alarak top şekline getirin ve hazırladığınız fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Topların üzerini hafifçe düzleştirin.

Önceden ısıttığınız fırında 10-12 dakika boyunca, kenarları hafifçe altın rengi olana kadar pişirin. Ortaları hala yumuşak olacak, bu yüzden fazla pişirmemeye dikkat edin.

Fırından çıkardıktan sonra kurabiyeleri 5 dakika boyunca tepside soğumaya bırakın, ardından tamamen soğumaları için bir tel ızgaraya aktarın.