Tropik lezzetin en tatlı hali: Mangolu cheesecake tarifi

Mangonun doğal tatlılığı ve kremamsı dokusuyla birleşen bu nefis cheesecake tarifi, hem hafif hem de göz alıcı bir tatlı arayanların favorisi oluyor. Üstelik fırın kullanmadan yalnızca birkaç basit adımla hazırlanıyor. Peki, tropik lezzetin en tatlı hali olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, nefis mangolu cheesecake tarifi...
MANGOLU CHEESECAKE TARİFİ
Malzemeler
Tabanı için:
2 paket yulaflı bisküvi (yaklaşık 300 g)
100 g eritilmiş tereyağı
Cheesecake kreması için:
400 g labne
200 ml krema
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı limon suyu
1 paket vanilin
12 g toz jelatin veya 1 paket jel stabilizatör
3–4 yemek kaşığı su (jelatini açmak için)
Mango sosu için:
2 adet olgun mango (veya 350 g mango püresi)
1 yemek kaşığı şeker
1 yemek kaşığı limon suyu
6 g toz jelatin
MANGOLU CHEESECAKE YAPILIŞI
1. Tabanı Hazırlayın
- Bisküvileri rondodan un haline gelene kadar çekin.
- Eritilmiş tereyağı ile karıştırın.
- Kelepçeli kalıbın tabanına sıkıca bastırarak yayın.
- Buzdolabında 20–30 dakika dinlendirin.
2. Cheesecake Kremasını Yapın
- Labne ve şekeri bir kapta çırpın.
- Krema, limon suyu ve vanilini ekleyip tekrar çırpın.
- Jelatini sıcak suyla açın ve karışıma ekleyin.
- Pürüzsüz kıvamlı kremayı tabanın üzerine dökün.
- En az 1–2 saat buzdolabında soğutun.
3. Mango Sosunu Hazırlayın
- Mango etlerini blenderdan geçirip püre haline getirin.
- Şeker ve limon suyunu ekleyin.
- Jelatini sıcak suyla açıp mango püresine karıştırın.
- Soğuyan cheesecake’in üzerine dökün.
- Birkaç saat daha buzdolabında dinlendirin.
4. Servis
- Dilimlemeden önce kalıptan dikkatlice çıkarın.
- Üzerini mango dilimleri, nane yaprakları veya Hindistan ceviziyle süsleyebilirsiniz.
- Afiyet olsun!