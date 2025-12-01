Tropik lezzetin en tatlı hali: Mangolu cheesecake tarifi

Mangonun doğal tatlılığı ve kremamsı dokusuyla birleşen bu nefis cheesecake tarifi, hem hafif hem de göz alıcı bir tatlı arayanların favorisi oluyor. Üstelik fırın kullanmadan yalnızca birkaç basit adımla hazırlanıyor. Peki, tropik lezzetin en tatlı hali olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, nefis mangolu cheesecake tarifi...

MANGOLU CHEESECAKE TARİFİ

Malzemeler

Tabanı için:

2 paket yulaflı bisküvi (yaklaşık 300 g)

100 g eritilmiş tereyağı

Cheesecake kreması için:

400 g labne

200 ml krema

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı limon suyu

1 paket vanilin

12 g toz jelatin veya 1 paket jel stabilizatör

3–4 yemek kaşığı su (jelatini açmak için)

Mango sosu için:

2 adet olgun mango (veya 350 g mango püresi)

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

6 g toz jelatin

MANGOLU CHEESECAKE YAPILIŞI

1. Tabanı Hazırlayın

Bisk üvileri rondodan un haline gelene kadar çekin.

Eritilmi ş tereyağı ile karıştırın.

Kelep çeli kal ıbın tabanına sıkıca bastırarak yayın.

Buzdolabında 20 –30 dakika dinlendirin.

2. Cheesecake Kremasını Yapın

Labne ve şekeri bir kapta ç ırpın.

Krema, limon suyu ve vanilini ekleyip tekrar ç ırpın.

Jelatini sıcak suyla a ç ın ve karışıma ekleyin.

P ürüzsüz k ıvamlı kremayı tabanın üzerine dökün.

En az 1 –2 saat buzdolab ında soğutun.

3. Mango Sosunu Hazırlayın

Mango etlerini blenderdan ge çirip püre haline getirin.

Şeker ve limon suyunu ekleyin.

Jelatini sıcak suyla a ç ıp mango p üresine kar ıştırın.

Soğuyan cheesecake’in üzerine dökün.

Birkaç saat daha buzdolab ında dinlendirin.

4. Servis