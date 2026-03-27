Tropikal mutfakların enfes lezzeti: Moqueca

Mutfak literatüründe "su eklenmeden pişen yahni" olarak bilinen Moqueca, malzemelerin kendi sularında ve Hindistan cevizi sütünde ağır ağır demlenmesiyle hazırlanır. Bu yemeği diğer deniz mahsulleri yahnilerinden ayıran temel fark, Portekiz mutfağının teknikleri ile Afrika mutfağının malzemelerinin (palmiye yağı ve Hindistan cevizi) kurduğu o sarsılmaz dengedir. Gastronomi dünyasında "yavaş mutfağın" (slow food) en canlı temsilcilerinden biri kabul edilen bu reçete, tencerenin kapağı açıldığı an yayılan tropikal kokusuyla ünlüdür.

MOQUECA TARİFİ

Malzemeler

700 gram beyaz etli balık filetosu (Levrek, mezgit veya morina - iri küp doğranmış)

2 adet misket limonu suyu (Lime)

4 diş ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı deniz tuzu

Yarım çay kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı Dendê yağı (bulunamazsa sızma zeytinyağı ve bir tutam zerdeçal)

1 adet büyük boy kuru soğan (halka doğranmış)

1 adet kırmızı kapya biber (halka doğranmış)

1 adet sarı dolmalık biber (halka doğranmış)

3 adet büyük boy domates (halka doğranmış)

400 ml Hindistan cevizi sütü

Yarım demet taze kişniş (ince kıyılmış)

3 dal taze soğan (ince kıyılmış)

1 adet taze acı biber (isteğe bağlı)

Yapılışı