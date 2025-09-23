Tunus mutfağının en renkli lezzeti: Mechouia salatası

Kuzey Afrika mutfağının en sevilen tatlarından biri olan Mechouia salatası, Tunus’ta özellikle yaz aylarında sıkça hazırlanır. Izgara sebzelerin köz tadı, baharatlarla harmanlanarak sofralara farklı bir aroma katar. Zeytinyağının hafifliği ve Tunus mutfağına özgü baharatların aromasıyla birleşen bu salata, hem hafif hem doyurucu bir seçenek sunar. İşte Mechouia salatasının geleneksel tarifi…

MECHOUIA SALATASI TARİFİ

Malzemeler

3 adet yeşil dolmalık biber

2 adet kırmızı kapya biber

2 adet domates

1 adet patlıcan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

Tuz (damak zevkine göre)

2 haşlanmış yumurta (üzeri için)

1 kutu ton balığı (isteğe bağlı, servis için)

Siyah zeytin (süs için)

Yapılışı