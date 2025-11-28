Türk mutfağının değişmeyen başyapıtı: Etli kuru fasulye tarifi

Osmanlı döneminden günümüze taşınan etli kuru fasulye, hâlâ hem esnaf lokantalarının hem de ev mutfaklarının en sevilen ana yemeklerinden biri olarak kabul ediliyor. Fasulyenin doğru ıslatma, etin iyi mühürlenmesi ve uzun süreli pişirim aşaması, yemeğin lezzetinin temel taşlarını oluşturuyor. Hem ekonomik hem de klasik bir yemek olarak öne çıkan tarif, özellikle kış aylarında sofralarda yoğun talep görüyor.
ETLİ KURU FASULYE TARİFİ
MALZEMELER
- 2 su bardağı kuru fasulye
- 300 g dana kuşbaşı (orta yağlı)
- 1 adet büyük soğan (yemeklik doğranmış)
- 1 yemek kaşığı dolu domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- Tuz
- 5 su bardağı sıcak su (gerekirse artırılabilir)
YAPILIŞI
- Fasulyeleri bir gece önceden ıslatın ve ertesi gün suyunu süzüp bir taşım haşlayarak köpüğünü alın, kenara ayırın.
- Tencerede sıvı yağ ve tereyağını ısıtın; etleri ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Etler renk alınca soğanı ekleyin ve yumuşayıncaya kadar kavurmaya devam edin.
- Domates ve biber salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın.
- Haşlanmış fasulyeleri tencereye alın ve tüm malzemeleri karıştırın.
- Üzerine sıcak suyu ekleyin; toz kırmızı biber, karabiber ve tuzu ilave edin.
- Kısık ateşte fasulyeler tamamen yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 45–60 dakika, düdüklüde 20–25 dakika).
- Servis öncesi dinlendirin; yanında pirinç pilavı ve turşu ile servis edin.