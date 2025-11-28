Türk mutfağının değişmeyen başyapıtı: Etli kuru fasulye tarifi

Osmanlı döneminden günümüze taşınan etli kuru fasulye, hâlâ hem esnaf lokantalarının hem de ev mutfaklarının en sevilen ana yemeklerinden biri olarak kabul ediliyor. Fasulyenin doğru ıslatma, etin iyi mühürlenmesi ve uzun süreli pişirim aşaması, yemeğin lezzetinin temel taşlarını oluşturuyor. Hem ekonomik hem de klasik bir yemek olarak öne çıkan tarif, özellikle kış aylarında sofralarda yoğun talep görüyor.

ETLİ KURU FASULYE TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı kuru fasulye

300 g dana kuşbaşı (orta yağlı)

1 adet büyük soğan (yemeklik doğranmış)

1 yemek kaşığı dolu domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

5 su bardağı sıcak su (gerekirse artırılabilir)

YAPILIŞI