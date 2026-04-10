Türk mutfağının efsane lezzeti: Beyti Kebap tarifi

Mutfak literatüründe "modern bir klasik" olarak tanımlanan Beyti Kebap, aslında 1940’lı yıllarda Küçükçekmece’de doğan bir mutfak dehasının ürünüdür. Onu diğer kebap türlerinden ayıran en temel fark, etin doğrudan servis edilmesi yerine ince bir hamur (yufka veya lavaş) içinde dilimlenerek sunulması ve bu sunumun sarımsaklı yoğurt ile domates sosuyla tamamlanmasıdır.

BEYTİ KEBAP TARİFİ

Malzemeler

Et Harcı İçin:

500 gram kuzu veya dana-kuzu karışık kıyma (orta yağlı)

1 adet kuru soğan (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı acı biber salçası

1 çay kaşığı kimyon, pul biber ve karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Dış Kaplaması İçin:

2 adet taze yufka (veya ev yapımı ince lavaş)

Erimiş tereyağı (yufkaları yağlamak için)

Sosu ve Servis İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım su bardağı rendelenmiş domates veya su

1 kase süzme yoğurt (sarımsaklı)

Yanına: Közlenmiş biber ve domates, tereyağlı pilav

Yapılışı