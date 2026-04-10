Türk mutfağının efsane lezzeti: Beyti Kebap tarifi

Mutfak literatüründe "modern bir klasik" olarak tanımlanan Beyti Kebap, aslında 1940’lı yıllarda Küçükçekmece’de doğan bir mutfak dehasının ürünüdür. Onu diğer kebap türlerinden ayıran en temel fark, etin doğrudan servis edilmesi yerine ince bir hamur (yufka veya lavaş) içinde dilimlenerek sunulması ve bu sunumun sarımsaklı yoğurt ile domates sosuyla tamamlanmasıdır.
BEYTİ KEBAP TARİFİ
Malzemeler
Et Harcı İçin:
- 500 gram kuzu veya dana-kuzu karışık kıyma (orta yağlı)
- 1 adet kuru soğan (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı acı biber salçası
- 1 çay kaşığı kimyon, pul biber ve karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Dış Kaplaması İçin:
- 2 adet taze yufka (veya ev yapımı ince lavaş)
- Erimiş tereyağı (yufkaları yağlamak için)
Sosu ve Servis İçin:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Yarım su bardağı rendelenmiş domates veya su
- 1 kase süzme yoğurt (sarımsaklı)
- Yanına: Közlenmiş biber ve domates, tereyağlı pilav
Yapılışı
- Köfte Harcı: Kıymayı; rendelenmiş soğan, sarımsak, salça ve baharatlarla birlikte iyice özleşene kadar en az 10 dakika yoğurun. Harcı buzdolabında 30 dakika dinlendirmek aromaların oturmasını sağlar.
- Kebaba Şekil Verme: Dinlenen harçtan uzun, yassı kebaplar yapın (şişe takılmış gibi uzun şeritler). Bunları döküm tavada veya ızgarada her tarafı renk alana kadar (tam pişirmeden, fırında da pişecek) mühürleyin.
- Yufka Hazırlığı: Yufkayı tezgaha serin ve üzerine erimiş tereyağı gezdirin. Yufkayı ikiye katlayıp düz kenarına pişirdiğiniz kebapları dizin.
- Sarma ve Kesme: Yufkayı kebaplarla birlikte sıkıca rulo yapın. Ruloları verev (diagonal) şekilde, yaklaşık 3-4 cm genişliğinde dilimleyin.
- Fırınlama: Dilimleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine, etli kısımları yukarı bakacak şekilde dizin. Üzerlerine fırça ile tereyağı sürün. 190°C derece fırında yufkalar altın sarısı olup çıtırlaşana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
- Sosun Hazırlanması: Küçük bir tavada tereyağını eritin, salçayı kavurun ve üzerine domates rendesini (veya suyu) ekleyerek sos kıvam alana kadar kaynatın.
- Final: Servis tabağının ortasına sarımsaklı süzme yoğurdu koyun. Çevresine fırından çıkan çıtır beytileri dizin. Üzerlerine sıcak domates sosunu ve kızgın tereyağını gezdirerek servis yapın.