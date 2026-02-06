Türk mutfağının efsaneleşmiş lezzeti: Etli güveç tarifi

Güveç yemekleri, mutfakta başında bekleme derdi olmadan derin ve oturmuş tatlar elde etmenin en eski yollarından biri. Et, sebze ve baharatlar düşük ısıda yavaş yavaş pişerken tüm aromalar birbirine geçiyor. Özellikle fırında pişen klasik etli güveç, kalabalık sofralarda “ev yemeği” hissini en güçlü veren ana yemeklerden biri.

ETLİ GÜVEÇ TARİFİ

Malzemeler

500 gram kuşbaşı dana eti

2 adet patates

2 adet yeşil biber

1 adet kapya biber

2 adet domates

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 su bardağı sıcak su

Yapılışı