Türk mutfağının efsaneleşmiş lezzeti: Etli güveç tarifi

Güveç yemekleri, mutfakta başında bekleme derdi olmadan derin ve oturmuş tatlar elde etmenin en eski yollarından biri. Et, sebze ve baharatlar düşük ısıda yavaş yavaş pişerken tüm aromalar birbirine geçiyor. Özellikle fırında pişen klasik etli güveç, kalabalık sofralarda “ev yemeği” hissini en güçlü veren ana yemeklerden biri.
ETLİ GÜVEÇ TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram kuşbaşı dana eti
- 2 adet patates
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet kapya biber
- 2 adet domates
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 su bardağı sıcak su
Yapılışı
- Soğan iri küpler halinde doğranır, sarımsaklar bütün bırakılır.
- Patatesler kabukları soyulduktan sonra iri parçalar halinde kesilir.
- Biberler ve domatesler büyük doğranır.
- Tüm sebzeler ve çiğ et, geniş bir kapta bir araya getirilir.
- Zeytinyağı, tuz ve baharatlar eklenir, malzemeler elle nazikçe harmanlanır.
- Karışım toprak güveç kabına alınır, üzerine sıcak su eklenir.
- Güvecin kapağı kapatılır (yoksa alüminyum folyo ile sıkıca örtülür).
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 1,5–2 saat pişirilir.
- Son 15 dakikada kapağı açılarak üzerinin hafif kızarması sağlanır.